Россию снова охватил адский огонь: что в это раз атаковала Украина

В Краснодаре в результате атаки беспилотников в ночь на 22 июля загорелся логистический центр Wildberries. Как передает портал "Комментарии", информацию фактически подтвердили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Пожар на Wildberries. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в пригороде Краснодара начался масштабный пожар в результате ударов. Местные жители публикуют кадры из города, на которых видно несколько очагов возгорания.

Также очевидцы слышали 20-30 взрывов, кроме того, сирену включили уже после инцидента "на две минуты, а потом выключили".

С большой вероятностью, под удар в Краснодаре попал один из крупнейших логистических хабов Wildberries в России. Там вспыхнул масштабный пожар.

Мощные взрывы также раздавались в российском Армавире. Там, вероятно, атаковали нефтебазу – вспыхнул пожар.

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