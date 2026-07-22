Росію знову охопив пекельний вогонь: що цього разу атакувала Україна

У Краснодарі внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня спалахнув логістичний центр Wildberries. Як повідомляє портал "Коментарі", інформацію фактично підтвердили в Оперативному штабі Краснодарського краю.

Пожежа на Wildberries. Фото: із відкритих джерел

Повідомляється, що у передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа внаслідок ударів. Місцеві жителі публікують кадри з міста, де видно кілька вогнищ займання.

Також очевидці чули 20-30 вибухів, крім того, сирену увімкнули вже після інциденту "на дві хвилини, а потім вимкнули".

З великою ймовірністю, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії. Там спалахнула масштабна пожежа.

Потужні вибухи також лунали у російському Армавірі. Там, мабуть, атакували нафтобазу – спалахнула пожежа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна почала активно застосовувати ударні безпілотники середньої дальності, які кардинально змінюють ситуацію на полі бою та створюють серйозні проблеми для російської армії. Як повідомляє Business Insider, нова технологія дозволяє завдавати ударів по об'єктах, розташованим у глибокому тилу противника, де раніше російські військові почувалися відносно безпечно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська влада зіткнулася з несподіваною критикою з боку власних провоєнних блогерів після заяви про те, що траса Ростов – Крим нібито повністю захищена від українських ударів. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), представники російської ультрапатріотичної спільноти публічно поставили під сумнів слова окупаційної адміністрації Запорізької області.



