logo_ukra

BTC/USD

65979

ETH/USD

1929.18

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росію знову охопив пекельний вогонь: що цього разу атакувала Україна
commentss НОВИНИ Всі новини

Росію знову охопив пекельний вогонь: що цього разу атакувала Україна

Дрони атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries

22 липня 2026, 06:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Краснодарі внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня спалахнув логістичний центр Wildberries. Як повідомляє портал "Коментарі", інформацію фактично підтвердили в Оперативному штабі Краснодарського краю.

Росію знову охопив пекельний вогонь: що цього разу атакувала Україна

Пожежа на Wildberries. Фото: із відкритих джерел

Повідомляється, що у передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа внаслідок ударів. Місцеві жителі публікують кадри з міста, де видно кілька вогнищ займання.

Також очевидці чули 20-30 вибухів, крім того, сирену увімкнули вже після інциденту "на дві хвилини, а потім вимкнули".

З великою ймовірністю, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії. Там спалахнула масштабна пожежа.

Потужні вибухи також лунали у російському Армавірі. Там, мабуть, атакували нафтобазу – спалахнула пожежа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна почала активно застосовувати ударні безпілотники середньої дальності, які кардинально змінюють ситуацію на полі бою та створюють серйозні проблеми для російської армії. Як повідомляє Business Insider, нова технологія дозволяє завдавати ударів по об'єктах, розташованим у глибокому тилу противника, де раніше російські військові почувалися відносно безпечно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська влада зіткнулася з несподіваною критикою з боку власних провоєнних блогерів після заяви про те, що траса Ростов – Крим нібито повністю захищена від українських ударів. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), представники російської ультрапатріотичної спільноти публічно поставили під сумнів слова окупаційної адміністрації Запорізької області.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини