В России отец летчика Ми-8 Кузьминова Олег Сиваев осудил решение сына, который помогая Украине, перегнал боевую авиацию ВКС РФ, и назвал этот уступок "изменой". Россиянин, находящийся в преклонном возрасте, знает о том факте, что покойный сын убит разведчиками из России.

Максим Кузьминов (фото из открытых источников)

Сиваев сказал, что узнал о смерти сына из новостей и особо не удивился информации.

"Я испытал чувство к нему, что он как Иуда поступил, и в то же время мне его жаль, что он разменялся в такой мелочи, предавший свою Родину, Отчизну, своих близких", — выразился Сиваев .

Еще он сказал, что жалеет сына, потому что "никогда изменника ни одна сторона не уважала, поэтому предатель есть предатель".

Также выразил соболезнования бригаде захватчиков, которые были ликвидированы украинцами во время спецопераций, потому что они не желали сдаваться в плен.

Напомним, что "Комментарии" писали в убийстве российского пилота Ми-8 в Испании . Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который летом 2023-го перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8, предлагали остаться в стране. Если бы он принял это предложение, Украина точно нашла бы возможность обеспечить ему жизнь и безопасность.

Комментируя вероятное убийство российского пилота в Испании, он призвал дождаться официальных выводов испанских правоохранителей. По словам Алексея Данилова, причастным к подобным событиям людям необходимо быть внимательными.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле впервые отреагировали на убийство российского пилота, который передал вертолет Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков впервые прокомментировал убийство в Испании российского пилота Максима Кузьминова, перешедшего на сторону Украины и передавшего военный вертолет Ми-8.