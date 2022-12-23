РосСМИ продолжают врать, поддерживая Путина: как изменилась российская пропаганда

Российская пропаганда продолжает оставаться одной из самых стойких опор путинского режима. Как себя в последнее время ведет российская пропаганда? Что изменилось? Почему? О чём это говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российские медиа, ставшие рупорами пропаганды, генерируют неправду

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова делится таким наблюдением:

приезжая, на самом деле, то в Ростов, то в Крым – это дополнительное доказательство фейковости и российской власти, и российского государства". "Недавно Кремль опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован визит президента РФ Владимира Путина в так называемую "зону специальной военной операции". Однако журналисты-расследователи уверяют, что это – штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону. И именно этот штаб, по версии расследователей, в ноябре посещал и министр обороны РФ – Шойгу. И тогда также утверждалось, что он находится в зоне проведения так называемой "специальной военной операции" (СВО). А "передовые позиции российских подразделений", на которых на прошлой неделе якобы побывал Шойгу, на самом деле находятся в 75 км от линии фронта, неподалеку от Армянска во временно оккупированном Крыму. Информация о "поездках", которые российское высшее военно-политическое руководство якобы совершает на "линию фронта"

Они, подчеркивает Татьяна Попова, фейкуют реальность как таковую. Ситуацию на фронте, внутри РФ, во всём мире. Постоянно врут обо всём, что происходит в Европе, США, в Украине. Соответственно – врут и о том, где находится Шойгу и куда приезжал Путин.

"Конечно, им нечего в этом смысле противопоставить храбрости украинского президента, его готовности быть со своими воинами в самых горячих точках. И в ответ на то, что Зеленский приезжал в Бахмут, российская пропаганда тут же выдала сказку в стиле "а путин тоже был на фронте". Это некий карго-культ (ситуация, когда человек бездумно копирует внешние признаки других, надеясь, что всё у него теперь будет, как у них), который у россиян существует по поводу украинцев. Недавно один из военкоров признался, что у российских военных есть карго-культ типа "давайте сделаем, как у "укропов" – и тогда оно, возможно, будет работать". Вот и тут похожая история, – считает эксперт. – И, конечно, это всё не работает. Потому что российские солдаты – не украинские, Путин – не Зеленский, а Ростов – не Бахмут в смысле линии фронта. Так что – ничего нового. Российские медиа, ставшие рупорами пропаганды, генерируют неправду. И "героические поездки на фронт" Путина и Шойгу – из той же серии".

Российская власть использует медиа исключительно для продвижения своей повестки, своих интересов, для собственного укрепления

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает, что пропаганда всегда работает с полем интерпретаций. Соответственно, создает картину, в которую должен поверить тот, кто ее смотрит. Но российская пропаганда пошла еще дальше, показывая то, чего на самом деле нет, но во что хотел бы верить российский зритель.

В последнее время, по словам эксперта, это следующие нарративы:

- т.н. "специальная военная операция" проходит успешно и по плану (при э том цели ее то и дело меняются, размывая понимание, когда это всё может завершиться);

- Россия воюет не с Украиной, а условным коллективным Западном, с НАТО (так легче оправдывать поражения);

- Кремль всё делает правильно, радеет за каждого россиянина, все его действия оправданы.

"Российская власть использует медиа исключительно для продвижения своей повестки, своих интересов, для собственного укрепления. Как следствие – российские СМИ превратились в рупоры лжи, перекручивания действительности, создания параллельной реальности. Чего в последнее время стало чуть больше, так это "людоедства", цинизма, антигумманизма. Вокруг одни враги, украинцев надо уничтожать и так далее. Всё ради оправдания тех зверств, что творит российская армия, ЧВК "Вагнера" на украинской территории", – поясняет Тарас Семенюк.

Он подчеркивает, что активно работала и работает рос-пропаганда на Запад и на Западе. В том числе, пытаясь добиться снижения поддержки Украины, особенно в ракурсе поставок вооружений.

"В последнее время используются обороты типа "словацкая гаубица разрушила жилой дом", "французское/немецкое/американское" оружие "убило мирных жителей". Зачастую россияне сами совершают такие обстрелы, а на камеру демонстрируют осколки, собранные на фронте, в местах попадания ВСУ. Но тут, – отмечает эксперт, – пропаганде важно, увязывая оружие со страной его изготовления или страной, передавшей его Украине, давить внутри данного государства на болевые точки. Показывать, что, мол, это и их страна убивает кого-то в этой войне. Но все эти уловки работают всё меньше, а Европа, наконец, начала избавляться от российских телеканалов – рассадников лжи и ненависти".

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