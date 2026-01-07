Рождество за закрытыми дверями: где на самом деле спрятался Путин

Российский диктатор Владимир Путин отметил Рождество, которое в РФ празднуют 6-7 января, в окружении военных в церкви, расположенной на территории воинской части Главного разведывательного управления в Подмосковье. Примечательно, что официально Кремль впервые за три года не сообщил, где именно находился глава РФ в праздничные дни. Об этом говорится в расследовании российского издания "Агентство".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты установили местонахождение Путина, проанализировав видеозаписи и фотографии, опубликованные Кремлем. По их данным, рождественская служба прошла в храме великомученика Георгия Победоносца на территории Центра специального назначения "Сенеж" — воинской части 92154 в Солнечногорске, относящейся к структурам ГРУ.

После богослужения Путин выступил с речью прямо в церкви, в которой фактически увязал войны России с "божественной миссией" защиты Отечества. На кадрах рядом с ним находился командир части Алексей Галкин. Среди участников службы журналисты также идентифицировали Андрея Попова – полковника, Героя России и, по данным утечек, военнослужащего той же части. Еще одним присутствующим, вероятно, был Константин Маслянко – полковник и Герой России, ранее служивший в другом подразделении ГРУ. СБУ связывала его с подготовкой терактов в Украине в 2014-2015 годах.

Официально Кремль ограничился формулировкой о посещении Путиным "одного из храмов Георгия Победоносца в Подмосковье", не уточнив место. В предыдущие годы такие детали, напротив, публично раскрывались. Причины нынешней скрытности в Кремле не объяснили.

Журналисты также напомнили, что часть 92154 недавно фигурировала в новостях в связи с расследованиями диверсий за рубежом.

Ранее The Wall Street Journal писал, что центр "Сенеж" причастен к спецоперациям на Западе, включая диверсии в Европе, что делает выбор места для рождественской службы особенно показательным.

