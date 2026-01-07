Різдво за зачиненими дверима: де насправді сховався Путін

Російський диктатор Володимир Путін відзначив Різдво, яке у РФ святкують 6-7 січня, в оточенні військових у церкві, розташованій на території військової частини Головного розвідувального управління у Підмосков'ї. Примітно, що офіційно Кремль уперше за три роки не повідомив, де саме перебував глава РФ у святкові дні. Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Агентство".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналісти встановили місцезнаходження Путіна, проаналізувавши відеозаписи та фотографії, опубліковані Кремлем. За їхніми даними, різдвяна служба пройшла у храмі великомученика Георгія Побідоносця на території Центру спеціального призначення "Сеніж" — військової частини 92154 у Сонячногірську, що належить до структур ГРУ.

Після богослужіння Путін виступив із промовою прямо у церкві, в якій фактично пов'язав війни Росії із "божественною місією" захисту Вітчизни. На кадрах поряд із ним знаходився командир частини Олексій Галкін. Серед учасників служби журналісти також ідентифікували Андрія Попова – полковника, Героя Росії та, за даними витоків, військовослужбовця тієї ж частини. Ще одним присутнім, ймовірно, був Костянтин Маслянко – полковник та Герой Росії, який раніше служив в іншому підрозділі ГРУ. СБУ пов'язувала його з підготовкою терактів в Україні у 2014-2015 роках.

Офіційно Кремль обмежився формулюванням про відвідання Путіним "одного із храмів Георгія Побідоносця в Підмосков'ї", не уточнивши місце. Попередні роки такі деталі, навпаки, публічно розкривалися. Причини нинішньої скритності у Кремлі не пояснили.

Журналісти також нагадали, що частина 92 154 нещодавно фігурувала в новинах у зв'язку з розслідуваннями диверсій за кордоном.

Раніше The Wall Street Journal писав, що центр "Сенеж" причетний до спецоперацій на Заході, включаючи диверсії в Європі, що робить вибір місця для різдвяної служби особливо показовим.

