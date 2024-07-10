Розыск и арест: в России устроили "расправу" над актрисой, которая не согласна с режимом Кремля

Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву, осуждающую террористическое вторжение РФ в Украину и уехавшую из страны-оккупанта.

Татьяна Лазарева (фото из открытых источников)

Согласно российскому СМИ "Интерфакс", Лазарева осудила не только войну в Украине, но и действия диктатора Владимира Путина. Ведущую объявили в розыск, а "Росфинмониторинг" внес ее в перечень лиц и организаций, по которым имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую актрису объявили в розыск . Российская артистка Татьяна Лазарева, которую признали в стране-агрессорке иностранным агентом, потому что критиковала кремль и поддерживала Украину, сейчас стала в РФ уголовником.

Досье на актрису появилось в разделе розыска на сайте МВД. По информации ведомства, Лазарев объявлен в стране-оккупанте в розыск по статье о дискредитации военных. При этом сама актриса, которая с 2016 года проживает в Испании, а с февраля 2022 года не приезжает в РФ, к новому званию "уголовницы" отнеслась с юмором. "Раньше я думала, что уголовники — это те, кто грабит, насилует и убивает людей. А теперь оказывается, что это я!" — Написала актриса в Instagram-сторис.

Татьяна Лазарева – российская артистка и телеведущая. Стала известна, после того, как снялась в комедийном сериале "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", где была ведущей.

Она 24 февраля 2022 года была в Киеве и начало полномасштабной войны увидела лично. Открыто выразила свою антивоенную позицию и постоянно критикует российское правительство. В июле 2022 года была занесена российским Минюстом в список иностранных агентов.





