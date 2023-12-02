logo

BTC/USD

39351.98

ETH/USD

2155.57

LTC/USD

72.45

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия РПЦ выпустила книгу с пропагандой войны
commentss НОВОСТИ Все новости

РПЦ выпустила книгу с пропагандой войны

РПЦ опубликовало сборник с военной пропагандой

сегодня, 21:23
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Русская православная церковь выпустила книгу "Жить – родине служить", в которой прославляется война. Информация о выходе книги опубликована на сайте издательства Московской патриархии, сообщает портал "Комментарии".

РПЦ выпустила книгу с пропагандой войны

РПЦ пропагандирует войну. Фото из открытых источников

В книгу, выпущенную РПЦ, вошли пословицы, библейские цитаты и высказывания о войне, службе в армии и "врагов России".


В аннотации сборника отмечается, что включенные в него выражения "учат, как нужно относиться к родине" и "настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе".

Также в аннотации отмечается необходимость быть "покорным всякому человеческому начальству", поскольку "всякая власть от Бога".

Сборник РПЦ называет войну "богоугодным делом".

Книга состоит из следующих глав: "Святые отцы о войне, мире и русском воинстве"; "Призовут — мы не потужим: родине послужим"; "Без рытья нет на войне житья"; "Строевая подготовка — сила, бравость и сноровка"; "Устойчивый солдат не знает слова "назад"; "Тайну храни — честь храни"; "Земля русская вся под Богом"; "О врагах нашей родины"; "Правда против лжи" и других.

В сборнике есть высказывания архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического об обороне Севастополя в Крымской войне 1854-1855 годов.

В книге также приводятся слова преподобного Макария Оптинского о том, что не стоит бояться умирать на войне, поскольку "возложившие живот свой на брани, верно, получат отпущение грехов, и многие увенчаются нетленными венцами славы Небесной".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что будет "молиться" за то, чтобы президент России Владимир Путин и дальше "продолжал труд на благо России и ее народа".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rop.ru/shop/product/zhit-rodine-sluzhit-russkie-poslovicy-i-pogovorki-citaty-iz-svyaschennogo-pisaniya-nastavleniya-svyatyh-otcov-izrecheniya
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 22:15

А наші фанатики лоби продовжують бити у цій секті - томос від Бариги з Наріком, бач іншій. Те, що юдейський Бог зараз і раніше ставав на сторону Росії, ні на кого не діє. Міняти треба все, досить тягнути у старе. Замість імперської Україна - Русь. Повертати зраджену 1000 років тому віру. Безжально викидати патріотичне ганчір'я: Бандеру Шухевича; всю жалісну нафталінову культуру. Навіть мову міняти на англійську. Треба дивитись вперед і розвиватись. Потрібен повністю новий рух у всьому.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!