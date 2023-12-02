РПЦ выпустила книгу с пропагандой войны

Русская православная церковь выпустила книгу "Жить – родине служить", в которой прославляется война. Информация о выходе книги опубликована на сайте издательства Московской патриархии, сообщает портал "Комментарии".

РПЦ пропагандирует войну. Фото из открытых источников

В книгу, выпущенную РПЦ, вошли пословицы, библейские цитаты и высказывания о войне, службе в армии и "врагов России".

В аннотации сборника отмечается, что включенные в него выражения "учат, как нужно относиться к родине" и "настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе".

Также в аннотации отмечается необходимость быть "покорным всякому человеческому начальству", поскольку "всякая власть от Бога".

Сборник РПЦ называет войну "богоугодным делом".

Книга состоит из следующих глав: "Святые отцы о войне, мире и русском воинстве"; "Призовут — мы не потужим: родине послужим"; "Без рытья нет на войне житья"; "Строевая подготовка — сила, бравость и сноровка"; "Устойчивый солдат не знает слова "назад"; "Тайну храни — честь храни"; "Земля русская вся под Богом"; "О врагах нашей родины"; "Правда против лжи" и других.

В сборнике есть высказывания архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического об обороне Севастополя в Крымской войне 1854-1855 годов.

В книге также приводятся слова преподобного Макария Оптинского о том, что не стоит бояться умирать на войне, поскольку "возложившие живот свой на брани, верно, получат отпущение грехов, и многие увенчаются нетленными венцами славы Небесной".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что будет "молиться" за то, чтобы президент России Владимир Путин и дальше "продолжал труд на благо России и ее народа".

