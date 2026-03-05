logo

Рупор Кремля Соловьев оправдал отказ РФ помогать Ирану: циничная причина поражает

Портал правовой информации РФ подтверждает существование договора о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном

5 марта 2026, 15:20
Российский пропагандист Владимир Соловьев попытался объяснить, почему Россия якобы не оказывает военную или иную помощь Ирану в его деятельности на Ближнем Востоке. По его словам, причиной являются бюрократические препоны между российскими и иранскими ведомствами.

Рупор Кремля Соловьев оправдал отказ РФ помогать Ирану: циничная причина поражает

Фото: из открытых источников

В ходе вечернего выпуска своей программы Соловьев заявил, что между Москвой и Тегераном якобы отсутствует договор о стратегическом партнерстве.

"Нельзя поддержать того, кто не хочет, чтобы его поддержали. А если хочешь — оформи соответствующим образом юридический документ и ратифицируй его. Вот как у нас было с Беларусью и КНДР", — цинично отметил пропагандист.

Однако его слова не соответствуют действительности. Согласно данным портала правовой информации Российской Федерации, договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном существует. Он был подписан лидерами обеих стран – Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом – 17 января в Москве.

Документ включает широкий спектр сфер: оборону, безопасность, противодействие терроризму, а также совместное развитие промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. Важно, что по условиям соглашения стороны не имеют права оказывать помощь третьим странам, если они совершают агрессивные действия.

На фоне этих заявлений в Персидском заливе США был уничтожен крупнейший иранский военный корабль со времен Второй мировой войны — авианосец "Шахид Бахман Багери". Судно, перестроенное из контейнеровоза, использовалось для перевозки ударных беспилотников, тактической авиации и вертолетов. Это уничтожение стало первым значительным уроном иранского флота в регионе за десятилетие.

Портал "Комментарии" уже писал, что на мероприятия по охране объектов критической инфраструктуры Киева правительство ранее выделило десятки миллиардов гривен. Однако эффективность использования этих средств вызывает серьезные сомнения. Об этом заявил народный депутат и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.



