Рупор Кремля Соловьев оправдал отказ РФ помогать Ирану: циничная причина поражает

Российский пропагандист Владимир Соловьев попытался объяснить, почему Россия якобы не оказывает военную или иную помощь Ирану в его деятельности на Ближнем Востоке. По его словам, причиной являются бюрократические препоны между российскими и иранскими ведомствами.

Фото: из открытых источников

В ходе вечернего выпуска своей программы Соловьев заявил, что между Москвой и Тегераном якобы отсутствует договор о стратегическом партнерстве.



"Нельзя поддержать того, кто не хочет, чтобы его поддержали. А если хочешь — оформи соответствующим образом юридический документ и ратифицируй его. Вот как у нас было с Беларусью и КНДР", — цинично отметил пропагандист.

Однако его слова не соответствуют действительности. Согласно данным портала правовой информации Российской Федерации, договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном существует. Он был подписан лидерами обеих стран – Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом – 17 января в Москве.

Документ включает широкий спектр сфер: оборону, безопасность, противодействие терроризму, а также совместное развитие промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. Важно, что по условиям соглашения стороны не имеют права оказывать помощь третьим странам, если они совершают агрессивные действия.

На фоне этих заявлений в Персидском заливе США был уничтожен крупнейший иранский военный корабль со времен Второй мировой войны — авианосец "Шахид Бахман Багери". Судно, перестроенное из контейнеровоза, использовалось для перевозки ударных беспилотников, тактической авиации и вертолетов. Это уничтожение стало первым значительным уроном иранского флота в регионе за десятилетие.

