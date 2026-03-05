Рупор Кремля Соловйов виправдав відмову РФ допомагати Ірану: цинічна причина вражає

Російський пропагандист Володимир Соловйов спробував пояснити, чому Росія нібито не надає військової або іншої допомоги Ірану у його діяльності на Близькому Сході. За його словами, причиною є бюрократичні перепони між російськими та іранськими відомствами.

Фото: з відкритих джерел

Під час вечірнього випуску своєї програми Соловйов заявив, що між Москвою та Тегераном нібито відсутній договір про стратегічне партнерство.



"Не можна підтримати того, хто не хоче, аби його підтримали. А якщо хочеш — оформи відповідним чином юридичний документ і ратифікуй його. От як у нас було з Білоруссю та КНДР", — цинічно зазначив пропагандист.

Однак його слова не відповідають дійсності. Згідно з даними порталу правової інформації Російської Федерації, договір про стратегічне партнерство між Москвою та Тегераном існує. Він був підписаний лідерами обох країн — Володимиром Путіним та Масудом Пезешкіаном — 17 січня в Москві.

Документ охоплює широкий спектр сфер: оборону, безпеку, протидію тероризму, а також спільний розвиток промисловості, енергетики, сільського господарства, освіти та культури. Важливо, що за умовами угоди сторони не мають права надавати допомогу третім країнам, якщо ті вчиняють агресивні дії.

На тлі цих заяв у Перській затоці США знищили найбільший іранський військовий корабель з часів Другої світової війни — авіаносець "Шахід Бахман Багері". Судно, перебудоване з контейнеровоза, використовувалося для перевезення ударних безпілотників, тактичної авіації та гелікоптерів. Це знищення стало першою значною втратою іранського флоту у регіоні за десятиліття.

