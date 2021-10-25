Русские, которые хотят въехать на территорию США, теперь должны будут получать две визы, – Березовец



















Госдеп США отнес граждан России, имеющих целью получить визу США, к категории "бездомных национальностей" ("Homeless Nationalities"), информирует сайт Госдепа. Как передает издание "Комментарии", подробно об этом говорится в документе Госдепартамента США, содержащем инструктаж для заявителей на визу. Новость прокомментировали у себя в Facebook политический эксперт Владимир Горбач и политтехнолог, телеведущий Тарас Березовец.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Владимир Горбач отмечает, идея США в самом деле неплохая. В США выбрали правильное определение, чтобы называть российских имперцев, где бы они ни жили, или в России или за ее пределами.

"Но, конечно, речь не о всех гражданах Российской Федерации. На территории РФ живут очень многие народы в своих собственных домах, правда, временно оккупированных. Татары, башкиры и другие коренные народы Идель-Урала. Ханты, манси, ненцы и другие народы Севера, которым на самом деле должна принадлежать нефть, газ и полезные ископаемые. Якуты, буряты и другие народы Дальнего Востока. Народы Северного Кавказа. Угорские народы Восточно-Европейской равнины", – отметил эксперт.

Он добавляет, в конце концов, даже кубанцы, донские казаки, псковичи и новгородцы, питерцы-ингермандландци, поморы, сибиряки, "дальневосточники" и тому подобное – у себя дома. И только русские имперцы – "бездомная нация". Их адрес – Советский Союз, а его уже нет.

Тарас Березовец отметил в своем новом видеоблоге, что русские – это теперь по факту "бездомная национальность". Россияне, которым нужны американские визы по вопросам образования, вопросам соединения семьи, из медицинских, туристических соображений должны будут по факту получать две визы. То есть, сначала, получив шенгенскую визу, въехав на территорию Европы, а затем уже американскую.



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