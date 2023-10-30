С какими проблемами Путин столкнулся из-за погрома в Дагестане: ответ ISW

Из-за погрома в Махачкале путинскому режиму, по всей видимости, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем, и убедить еврейскую аудиторию, что их меньшинства в безопасности, несмотря на свои усилия представить РФ как религиозно толерантную страну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Погром в Махачкале. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Главного раввината России в Дагестане Овадя Исаков 29 октября заявил, что сотни еврейских семей в Дагестане должны вообще покинуть страну, потому что "Россия – не спасение", поскольку "там тоже были погромы".

Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с лидерами нескольких российских религиозных организаций, в том числе лидерами иудейской и исламской конфессий, заявил, что РФ – это "мир религиозной гармонии".

Кремль, вероятно, хочет показать Россию, как государство, способное защитить свои религиозные меньшинства, чтобы иметь поддержку мусульманской и еврейской аудитории на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и приуменьшить напряженность, вызванную все более ультранационалистической Русской православной церковью.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что Москва до сих пор не отреагировала на погром и, похоже, оставила объяснение ситуации на региональные власти.

Напомним, вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они якобы хотели встретить рейс из Израиля, чтобы "наказать" евреев, которые "нападают на их братьев в Секторе Газа". Позже стало известно, что в ходе драк пострадало более 20 человек.

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