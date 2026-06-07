С Путиным происходит что-то странное: на Западе предупреждают о новой опасности

Поведение российского диктатора Владимира Путина вызывает все большее беспокойство среди западных аналитиков и экспертов по безопасности. Британское издание The Independent опубликовало материал, в котором обращает внимание на признаки возможной непредсказуемости российского лидера на фоне затяжной войны против Украины и растущих проблем внутри России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Обозреватель The Independent Роберт Фокс отмечает, что на Петербургском международном экономическом форуме Путин демонстрировал уверенность в победе России и заявлял о якобы успешном состоянии экономики страны. Однако, по мнению журналиста, эти утверждения все больше расходятся с реальностью, как на фронте, так и в экономической сфере.

В статье отмечается, что отсутствие ощутимых успехов в войне может подталкивать Кремль к более рискованным решениям. Российские власти все чаще обвиняют европейские страны в прямой поддержке украинских военных возможностей, что может стать основой для новых провокаций или эскалации конфликта.

"Это повышает риск инсценировки Россией "операций под чужим флагом" для оправдания распространения войны на Беларусь и далее на страны Балтии и Восточные Балканы, что означало бы нападение на партнеров по НАТО. Есть опасения по поводу инсценированных "аварий" на атомных электростанциях", — говорится в статье.

The Independent также обращает внимание на оценки бывшей советницы Белого дома по вопросам России Фионы Гилл, заявившей, что Путин становится "страннее", хотя недооценивать его опасно. По ее мнению, непредсказуемость российского диктатора делает ситуацию еще более сложной для международной безопасности.

Отдельная обеспокоенность вызывает то, что ближайшее окружение Путина становится уже, а российская элита не демонстрирует четкого видения выхода из войны. Автор материала предполагает, что в условиях политического и психологического тупика Кремль может прибегнуть к новым методам давления и запугивания.

"Я подозреваю, что самое тревожно очевидное ухудшение психического и физического состояния российского лидера послужило поводом для предупреждения главы британских вооруженных сил о том, что сейчас мы находимся в большей опасности, чем когда-либо за всю его жизнь", – заключает Роберт Фокс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском ударе по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Появилась первая реакция Украины.

Также "Комментарии" писали, что в США раскрыли реальные планы Путина на окончание войны в Украине.