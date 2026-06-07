З Путіним відбувається щось дивне: на Заході попереджають про нову небезпеку

Поведінка російського диктатора Володимира Путіна викликає дедалі більше занепокоєння серед західних аналітиків та експертів з безпеки. Британське видання The Independent опублікувало матеріал, у якому звертає увагу на ознаки можливої непередбачуваності російського лідера на тлі затяжної війни проти України та зростаючих проблем усередині Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Оглядач The Independent Роберт Фокс зазначає, що під час Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін демонстрував впевненість у перемозі Росії та заявляв про нібито успішний стан економіки країни. Однак, на думку журналіста, ці твердження дедалі більше розходяться з реальністю як на фронті, так і в економічній сфері.

У статті наголошується, що відсутність відчутних успіхів у війні може підштовхувати Кремль до більш ризикованих рішень. Російська влада дедалі частіше звинувачує європейські країни у прямій підтримці українських військових можливостей, що може стати підґрунтям для нових провокацій або ескалації конфлікту.

"Це підвищує ризик інсценування Росією "операцій під чужим прапором" для виправдання поширення війни на Білорусь і далі на країни Балтії та Східні Балкани, що означало б напад на партнерів по НАТО. Існують побоювання щодо інсценованих "аварій" на атомних електростанціях", – йдеться в статті.

The Independent також звертає увагу на оцінки колишньої радниці Білого дому з питань Росії Фіони Гілл, яка заявила, що Путін стає "дивнішим", хоча недооцінювати його небезпечно. На її думку, непередбачуваність російського диктатора робить ситуацію ще складнішою для міжнародної безпеки.

Окреме занепокоєння викликає те, що найближче оточення Путіна стає дедалі вужчим, а російська еліта не демонструє чіткого бачення виходу з війни. Автор матеріалу припускає, що в умовах політичного та психологічного глухого кута Кремль може вдатися до нових методів тиску та залякування.

"Я підозрюю, що саме тривожно очевидне погіршення психічного та фізичного стану російського лідера послужило приводом для попередження глави британських збройних сил про те, що зараз ми перебуваємо у більшій небезпеці, ніж будь-коли за все його життя", – підсумовує Роберт Фокс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про російський удар по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні. З'явилася перша реакція України.

Також "Коментарі" писали, що в США розкрили реальні плани Путіна щодо закінчення війни в Україні.