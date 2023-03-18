С России могут снять санкции: СМИ назвали главное условие

Россия не может добиться пересмотра, а то и вовсе снятия международных санкций до тех пор, пока президента Владимира Путина и "детского" омбудсмена Марию Львову-Белову не выдадут Международному уголовному суду. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The New York Times" заявил бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепе, Стивен Рэпп.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дипломат отметил, что решение МУС сделает Путина изгоем. Куда бы российский диктатор не поехал, ему все время будет грозить арест. Рэпп пояснил, что надеяться на то, что со временем об этом решении все забудут или удастся его отменить – напрасно.

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Более того, подчеркнул Стивен Рэпп, Россия не может добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров суда. Это главное условие, которое ни одна цивилизованная страна не нарушит.

По мнению Рэппа, в конечном итоге российский президент окажется на скамье подсудимых в Гааге, где судили других обвиняемых в военных преступниках. "В противном случае, Путин умрет с этим (ордером), висящим над его головой".

Читайте также на портале "Комментарии" — топ-темой остается решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского президента Путина. Наряду омбудсменом страны-агрессора по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он подозревается в незаконной депортации детей с территории Украины. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Президент США Джо Байден уверен, что российский президент "явно совершил военные преступления". Ну, а у российских политиков, чиновников и пропагандистов по этому поводу – предсказуемая истерика. О чем говорит реакция Запада и РФ? Что теперь делать Китаю, крепящему связи с Россией? К каким последствиям всё это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



