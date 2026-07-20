В Псковской области России силовики приступили к масштабным проверкам частных гаражей и домовладений, пытаясь выявить запасы бензина, которые местные жители накапливали из-за дефицита горючего. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, рейды проводятся во всех муниципалитетах области. В ходе проверок правоохранители осматривают территории частных домов и гаражных кооперативов, где, как утверждают власти, были обнаружены значительные объемы хранившегося с нарушением правил пожарной безопасности бензина.

Губернатор заявил, что в отношении всех нарушителей уже составлены административные протоколы. За незаконное хранение горючего гражданам грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей.

В то же время сам Ведерников признал, что ситуация с обеспечением топливом остается сложной. Несмотря на заявления о постепенной стабилизации рынка, он подтвердил, что в большинстве районов области по-прежнему наблюдается дефицит бензина марки АИ-95.

Массовые проверки проходят на фоне длительных проблем с поставкой горючего в отдельных российских регионах. В последние месяцы местные жители неоднократно сообщали о перебоях на автозаправочных станциях, а эксперты связывают трудности с влиянием войны, ростом нагрузки на топливную инфраструктуру и логистическими проблемами.

На этом фоне все больше россиян пытаются создавать собственные резервы бензина, однако теперь такая практика может обернуться не только трудностями с горючим обеспечением, но и административной ответственностью.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти пытаются убедить население в том, что ситуация на рынке топлива постепенно нормализуется, однако реальные показатели свидетельствуют о другом. Об этом заявила Служба внешней разведки Украины (СВР), отметив, что заявления Москвы о стабилизации скрывают масштабные проблемы с производством и обеспечением регионов бензином.



