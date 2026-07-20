З паливом в РФ взагалі біда: за що тепер виписують величезні штрафи

У Псковській області Росії силовики розпочали масштабні перевірки приватних гаражів і домоволодінь, намагаючись виявити запаси бензину, які місцеві жителі накопичували через дефіцит пального. Про це повідомив губернатор регіону Михайло Ведерников.

Паливна криза у РФ. Фото: із відкритих джерел

За його словами, рейди проводяться в усіх муніципалітетах області. Під час перевірок правоохоронці оглядають території приватних будинків і гаражних кооперативів, де, як стверджує влада, було виявлено значні обсяги бензину, що зберігався з порушенням правил пожежної безпеки.

Губернатор заявив, що щодо всіх порушників уже складено адміністративні протоколи. За незаконне зберігання пального громадянам загрожують штрафи від 5 до 15 тисяч рублів.

Водночас сам Ведерников визнав, що ситуація із забезпеченням паливом залишається складною. Попри заяви про поступову стабілізацію ринку, він підтвердив, що в більшості районів області все ще спостерігається дефіцит бензину марки АІ-95.

Масові перевірки відбуваються на тлі тривалих проблем із постачанням пального в окремих російських регіонах. Останніми місяцями місцеві жителі неодноразово повідомляли про перебої на автозаправних станціях, а експерти пов'язують труднощі із впливом війни, зростанням навантаження на паливну інфраструктуру та логістичними проблемами.

На цьому тлі дедалі більше росіян намагаються створювати власні резерви бензину, однак тепер така практика може обернутися не лише труднощами із забезпеченням пальним, а й адміністративною відповідальністю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська влада намагається переконати населення, що ситуація на ринку палива поступово нормалізується, проте реальні показники свідчать про інше. Про це заявила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), зазначивши, що заяви Москви про стабілізацію приховують масштабні проблеми із виробництвом та забезпеченням регіонів бензином.



