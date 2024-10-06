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Самая богатая россиянка потеряла половину своего состояния

Татьяна Ким занимала 22 место в рейтинге самых богатых россиян, однако за год она потеряла 3,4 млрд достатков.

6 октября 2024, 12:58 comments4042
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Slava Kot

Основательница российского гиганта онлайн-торговли Wildberries Татьяна Ким, которая считается самой богатой женщиной в России, потеряла почти половину своего состояния. По оценке Forbes ее состояние сократилось с 7,9 млрд до 4,1 млрд долларов.

Самая богатая россиянка потеряла половину своего состояния

Татьяна Ким. Фото из открытых источников

Как указывает издание Forbes, Татьяна Ким во время операции по объединению ее компании Wildberries и Russ "фактически отдала 35% акций своей компании", что привело к потере 3,4 млрд статков. Также сокращение состояния россиянки связывают с падением курса рубля. Несмотря на то, что теперь состояние ким оценивается в 4,1 млрд долларов, она до сих пор остается самой богатой женщиной в России.

Татьяна Ким объяснила, что объединение Wildberries и Russ связано с необходимостью реструктуризации, чтобы сделать компанию "более прозрачной и структурированной". На фоне этих изменений, в июне 2024 года Wildberries слилась с компанией Russ, образовав совместное предприятие "РВБ", где Wildberries получила 65% акций, а Russ – 35%. Кроме того, генеральным директором нового предприятия стал Роберт Мирзоян, связываемый с пропутинским олигархом Сулейманом Керимовым.

Муж Татьяны Ким, Владислав Бакальчук, ее бывший бизнес-партнер, после встречи с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, заявил о рейдерском захвате компании Wildberries. Однако Ким опровергла эти утверждения, назвав ситуацию "разводом", а не рейдерством.

Впоследствии Татьяна Ким подала заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, а российские СМИ сообщали о ее романе с Робертом Мирзояном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто владелец торгового центра "Крокус Холл" в Москве, выполняющий все задачи руководства РФ. Именно этому ТЦ произошла стрельба в марте 2024 года.

Также "Комментарии" писали о том, при каких условиях российские олигархи могут пойти против Путина.



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Источник: https://www.forbes.ru/milliardery/521488-amerikanskij-forbes-zaavil-o-snizenii-sostoania-tat-any-bakal-cuk-pocti-v-dva-raza
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