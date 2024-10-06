Самая богатая россиянка потеряла половину своего состояния

Основательница российского гиганта онлайн-торговли Wildberries Татьяна Ким, которая считается самой богатой женщиной в России, потеряла почти половину своего состояния. По оценке Forbes ее состояние сократилось с 7,9 млрд до 4,1 млрд долларов.



Татьяна Ким. Фото из открытых источников

Как указывает издание Forbes, Татьяна Ким во время операции по объединению ее компании Wildberries и Russ "фактически отдала 35% акций своей компании", что привело к потере 3,4 млрд статков. Также сокращение состояния россиянки связывают с падением курса рубля. Несмотря на то, что теперь состояние ким оценивается в 4,1 млрд долларов, она до сих пор остается самой богатой женщиной в России.

Татьяна Ким объяснила, что объединение Wildberries и Russ связано с необходимостью реструктуризации, чтобы сделать компанию "более прозрачной и структурированной". На фоне этих изменений, в июне 2024 года Wildberries слилась с компанией Russ, образовав совместное предприятие "РВБ", где Wildberries получила 65% акций, а Russ – 35%. Кроме того, генеральным директором нового предприятия стал Роберт Мирзоян, связываемый с пропутинским олигархом Сулейманом Керимовым.

Муж Татьяны Ким, Владислав Бакальчук, ее бывший бизнес-партнер, после встречи с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, заявил о рейдерском захвате компании Wildberries. Однако Ким опровергла эти утверждения, назвав ситуацию "разводом", а не рейдерством.

Впоследствии Татьяна Ким подала заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, а российские СМИ сообщали о ее романе с Робертом Мирзояном.

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