Саммит G20 в Майами может стать ловушкой для Путина: решится ли лидер РФ на такой шаг

Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами в декабре 2026 года. В Кремле подтвердили, что получили приглашение, однако окончательного решения по поводу участия российского лидера пока нет. Рискнет ли Путин лично приехать в США, оценили три модели искусственного интеллекта.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что поездка Путина в Майами вполне возможна, но его участие пока нельзя считать решенным. Приглашение от США поступило, однако в Кремле подчеркивают, что окончательное решение еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам.

По мнению чат-бота, личное присутствие Путина на саммите могло бы стать для него возможностью продемонстрировать, что Россия не находится в полной международной изоляции. Кроме того, это открыло бы путь к переговорам с Дональдом Трампом и лидерами других стран.

В то же время ChatGPT не исключает, что Москва отправит в Майами другого представителя. Такой вариант возможен, если личная поездка российского президента будет создавать слишком много политических и дипломатических рисков.

Gemini оценивает перспективы личного визита Путина гораздо более пессимистично и называет такой сценарий почти фантастическим. Среди главных препятствий чат-бот выделяет ордер Международного уголовного суда на арест российского президента и риск его пребывания на территории США.

Также Gemini обращает внимание на опасения безопасности Кремля. По мнению чат-бота, пребывание Путина в США означало бы, что он окажется под контролем американских спецслужб. Кроме того, его присутствие могло бы вызвать скандал и массовые протесты, отвлекая внимание от самого саммита.

Самым вероятным сценарием Gemini называет отправку Сергея Лаврова или участие Путина онлайн. Чат-бот также напоминает, что российский президент предпочитает площадки, где чувствует себя безопаснее, в частности в Китае, ОАЭ и странах БРИКС.

DeepSeek также склоняется к тому, что Путин не улетит в Майами. Несмотря на приглашение Трампа, чат-бот обращает внимание на заявления Дмитрия Пескова и Марко Рубио, не подтверждающие окончательное участие российского президента.

По мнению DeepSeek, Москва намеренно сохраняет интригу и может откладывать решение до последнего момента. Чат-бот также считает, что личный визит в США связан для Путина с повышенными рисками безопасности и нежелательным вниманием.

Отдельно DeepSeek упоминает прохладное отношение западных лидеров к российской делегации и предполагает, что ближе к декабрю Кремль может сослаться на график или обстоятельства безопасности. В таком случае вместо Путина в Майами может приехать Лавров или Россия вообще проигнорирует саммит.

Все три чата допускают, что Россия может быть представлена на саммите без непосредственного участия Путина. В то же время оценки шансов его приезда отличаются: ChatGPT считает такой вариант вполне возможным, тогда как Gemini называет его почти нереальным, а DeepSeek прогнозирует, что Кремль, скорее всего, отправит другого представителя или не будет участвовать.

Главный общий тезис — приглашение Трампа еще не означает, что Путин сядет за стол переговоров в Майами. Окончательное решение остается за Кремлем.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по мнению военного Кирилла Сазонова, Путин будет готов к реальным переговорам.



