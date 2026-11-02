Саміт G20 у Маямі може стати пасткою для Путіна: чи наважиться лідер РФ на такий крок

Президент США Дональд Трамп запросив Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися в Маямі у грудні 2026 року. У Кремлі підтвердили, що отримали запрошення, однак остаточного рішення щодо участі російського лідера поки немає. Чи ризикне Путін особисто приїхати до США, оцінили три моделі штучного інтелекту.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що поїздка Путіна до Маямі цілком можлива, але його участь поки не можна вважати вирішеною. Запрошення від США надійшло, однак у Кремлі наголошують, що остаточне рішення ще мають узгодити дипломатичними каналами.

На думку чат-бота, особиста присутність Путіна на саміті могла б стати для нього можливістю продемонструвати, що Росія не перебуває в повній міжнародній ізоляції. Крім того, це відкрило б шлях до переговорів із Дональдом Трампом та лідерами інших країн.

Водночас ChatGPT не виключає, що Москва відправить до Маямі іншого представника. Такий варіант можливий, якщо особиста поїздка російського президента створюватиме надто багато політичних і дипломатичних ризиків.

Gemini оцінює перспективи особистого візиту Путіна значно песимістичніше й називає такий сценарій майже фантастичним. Серед головних перешкод чат-бот виділяє ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського президента та ризики його перебування на території США.

Також Gemini звертає увагу на безпекові побоювання Кремля. На думку чат-бота, перебування Путіна у США означало б, що він опиниться під контролем американських спецслужб. Крім того, його присутність могла б спричинити скандал і масові протести, відвернувши увагу від самого саміту.

Найімовірнішим сценарієм Gemini називає відправлення Сергія Лаврова або участь Путіна онлайн. Чат-бот також нагадує, що російський президент віддає перевагу майданчикам, де почувається безпечніше, зокрема в Китаї, ОАЕ та країнах БРІКС.

DeepSeek також схиляється до того, що Путін не полетить до Маямі. Попри запрошення Трампа, чат-бот звертає увагу на заяви Дмитра Пєскова та Марко Рубіо, які не підтверджують остаточної участі російського президента.

На думку DeepSeek, Москва навмисно зберігає інтригу й може відкладати рішення до останнього моменту. Чат-бот також вважає, що особистий візит до США пов'язаний для Путіна з підвищеними безпековими ризиками та небажаною увагою.

Окремо DeepSeek згадує прохолодне ставлення західних лідерів до російської делегації та припускає, що ближче до грудня Кремль може послатися на графік або безпекові обставини. У такому разі замість Путіна до Маямі може приїхати Лавров або Росія взагалі проігнорує саміт.

Усі три чат-боти допускають, що Росія може бути представлена на саміті без особистої участі Путіна. Водночас оцінки шансів його приїзду різняться: ChatGPT вважає такий варіант цілком можливим, тоді як Gemini називає його майже нереальним, а DeepSeek прогнозує, що Кремль, найімовірніше, відправить іншого представника або не братиме участі.

Головна спільна теза — запрошення Трампа ще не означає, що Путін сяде за стіл переговорів у Маямі. Остаточне рішення залишається за Кремлем.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, на думку військового Кирила Сазонова, Путін буде готовим до реальних переговорів.



