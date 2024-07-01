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Саммит НАТО в Вашингтоне: Кремль жалуется на ущемление прав пропагандистов

Песков пожаловался на отказ в аккредитации журналистам РФ, желающим попасть на саммит НАТО в Вашингтоне

сегодня, 18:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Совсем скоро в Вашингтоне должен пройти саммит НАТО российские журналисты — пропагандисты пытались попасть туда, но им отказали. Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, который по своему прокомментировал отказ в аккредитации российским журналистам на саммит НАТО. Его слова цитируют русские паблики.

Саммит НАТО в Вашингтоне: Кремль жалуется на ущемление прав пропагандистов

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Это ущемление прав представителей СМИ. Это свидетельствует о том, что НАТО и службы Североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике по СМИ по принадлежности к стране, которая является абсолютно недопустимой и противоречит всем нормам и принципам информационной открытости и транспарентности. Хотя ни того, ни другого от этого Альянса мы не ждем. Мы, конечно, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО", — пожаловался Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, пригласят ли Украину присоединиться к альянсу во время саммита НАТО. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что у Украины нет иллюзий относительно ожиданий от саммита НАТО в Вашингтоне. Однако, несмотря на это, Киев все равно будет призывать союзников к принятию решения о приглашении Украины к членству, которое должно носить юридически обязательный характер.

Стефанишина подчеркнула, что Киев понимает, что вероятность получения приглашения в Альянс на саммите в Вашингтоне минимальна, но, несмотря на это, Украина продолжит призывать союзников к такому шагу. Она напомнила, что Украина уже к прошлогоднему саммиту в Вильнюсе выдвинула идею о приглашении в формате, который должен быть юридически обязательным.

Что касается предварительных заявлений о перспективах членства Украины в НАТО, Стефанишина отметила, что они до сих пор остаются лишь словами.



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