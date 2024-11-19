Самолеты, дроны и соединение ракет: в Госдуме пригрозили Западу ответным ударом

Западные страны просчитались, не ожидая реакции на одобрение ударов вглубь РФ дальнобойным оружием, и теперь будут "мучиться в догадках" насчет российского ответа, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Госдума РФ

"Все, кто думал, что ответа не будет, как всегда просчитались. Ответ есть. Теперь пусть все остальные сделают выводы, что такое массированное соединение ракет, беспилотников, взлет самолетов и так далее. Мы не сказали сколько, так что пусть мучаются в догадках. Мы оставляем за собой право на ответный удар", — подчеркнул Картаполов.

Он также подчеркнул, что в указе кремлевского диктатора Владимира Путина сказано, что "страна, которая предоставит свою инфраструктуру, свою территорию, свое пространство воздушное для агрессии против России, тоже является участником агрессии против" РФ. "

"Со всеми вытекающими последствиями. Очень хороший, своевременный и важный документ", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил новую ядерную доктрину. Она может предусматривать ядерный удар по Украине. В обновленной редакции документа "агрессию" против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Основы госполитики России в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, говорится в подписанном Путиным документе.

Тем не менее в США не испугались нового витка ядерного шантажа и заявили, что свою доктрину менять не будут.



