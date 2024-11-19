Самолеты, дроны и соединение ракет: в Госдуме пригрозили Западу ответным ударом

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Ткачик Олеся
Западные страны просчитались, не ожидая реакции на одобрение ударов вглубь РФ дальнобойным оружием, и теперь будут "мучиться в догадках" насчет российского ответа, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Госдума РФ
Он также подчеркнул, что в указе кремлевского диктатора Владимира Путина сказано, что "страна, которая предоставит свою инфраструктуру, свою территорию, свое пространство воздушное для агрессии против России, тоже является участником агрессии против" РФ. "
"Со всеми вытекающими последствиями. Очень хороший, своевременный и важный документ", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил новую ядерную доктрину. Она может предусматривать ядерный удар по Украине. В обновленной редакции документа "агрессию" против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Основы госполитики России в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, говорится в подписанном Путиным документе.
Тем не менее в США не испугались нового витка ядерного шантажа и заявили, что свою доктрину менять не будут.
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