Самолеты РФ экстренно покидают Москву: случившееся к чему они готовятся
commentss НОВОСТИ Все новости

Самолеты РФ экстренно покидают Москву: случившееся к чему они готовятся

В небе над Россией снова активность. Пользователи связывают это с движениями перед массированными ударами.

21 октября 2025, 20:35
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Пользователи социальных сетей сообщают о необычной активности самолетов, которые, по их словам, могут быть связаны с силовыми структурами Российской Федерации. Отмечается, что несколько правительственных и силовых бортов вылетели из Москвы в направлении восточных регионов страны.

Самолеты РФ экстренно покидают Москву: случившееся к чему они готовятся

Военные самолеты РФ (фото из открытых источников)

Первым об этом заявил пророссийский блоггер Антон Гура, обнародовавший данные по авиатрекерам. "Готовимся к взаимному 'баху'?" – написал он.

В социальных сетях и мониторинговых каналах также появились сообщения о массовых перелетах российских самолетов между разными аэродромами — так называемая "перегонка по кругу".

Самолеты РФ экстренно покидают Москву: случившееся к чему они готовятся - фото 2

Аналитики предполагают, что российские военные могут готовиться к новому масштабному ракетному удару по территории Украины. Подобная активность уже фиксировалась перед предыдущими атаками. В последние несколько дней украинские мониторинговые группы неоднократно предупреждали о повышенной угрозе массированных обстрелов для центральных и западных областей страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в новом отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Кремль пытается изобразить Украину основным препятствием на пути к мирному урегулированию, скрывая настоящую роль российского правителя Владимира Путина, намеренно затягивающего переговорный процесс. В частности, Москва настаивает, чтобы Киев уступил большей части территорий, чем те, которые находятся под российской оккупацией.

Аналитики вспоминают заявление Кирилла Дмитриева, ведущего представителя Кремля на переговорах, в котором он обвиняет Украину и Европу в блокировании мирного процесса, якобы руководимого США. Однако в ISW отмечают, что именно Путин неоднократно отвергал инициативы о прекращении огня, в том числе и предлагаемые президентом США Дональдом Трампом. Кремль активно продвигает дезинформационную кампанию, создавая впечатление, что Россия неизбежно достигнет своих территориальных целей. В такой подаче именно Украину обвиняют в затягивании войны из-за отказа капитулировать заранее.



Источник: https://t.me/guraanton/59867
