Літаки РФ екстрено залишають Москву: що сталося до чого вони готуються

Користувачі соціальних мереж повідомляють про незвичну активність літаків, які, за їхніми словами, можуть бути пов’язані із силовими структурами Російської Федерації. Зазначається, що кілька урядових і силових бортів вилетіли з Москви у напрямку східних регіонів країни.

Військові літаки РФ (фото з відкритих джерел)

Першим про це заявив проросійський блогер Антон Гура, який оприлюднив дані з авіатрекерів. "Готуємось до взаємного 'баха'?" — написав він.

У соціальних мережах та моніторингових каналах також з’явилися повідомлення про масові перельоти російських літаків між різними аеродромами — так зване "переганяння по колу".

Аналітики припускають, що російські військові можуть готуватися до нового масштабного ракетного удару по території України. Подібна активність уже фіксувалася перед попередніми атаками. За останні кілька днів українські моніторингові групи неодноразово попереджали про підвищену загрозу масованих обстрілів для центральних і західних областей країни.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що Кремль намагається зобразити Україну основною перешкодою на шляху до мирного врегулювання, приховуючи справжню роль російського правителя Володимира Путіна, який навмисно затягує переговорний процес. Зокрема, Москва наполягає, щоб Київ поступився більшою частиною територій, ніж ті, які наразі перебувають під російською окупацією.

Аналітики згадують заяву Кирила Дмитрієва — провідного представника Кремля на переговорах, — в якій він звинувачує Україну та Європу в блокуванні мирного процесу, нібито керованого США. Проте в ISW наголошують, що саме Путін неодноразово відхиляв ініціативи про припинення вогню, зокрема й ті, які пропонував президент США Дональд Трамп. Кремль активно просуває дезінформаційну кампанію, створюючи враження, що Росія неминуче досягне своїх територіальних цілей. У такій подачі саме Україну звинувачують у затягуванні війни через відмову капітулювати наперед.

