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Самым молодым криптовалютным миллиардером мира стал россиянин

Криптовалютный кошелек россиянина содержит 333,5 тыс. токенов

сегодня, 11:47
Автор:

Ольга Чародий

Самым молодым криптовалютным миллиардером мира стал россиянин Виталий Бутерин, пишет Forbes. Создателю Ethereum 27 лет, его состояние достигло более 1 млрд долларов после того, как цена токена впервые превысила 3 тысяч долларов.

Самым молодым криптовалютным миллиардером мира стал россиянин

Виталий Бутерин (фото из открытых источников)

Криптовалютный кошелек россиянина содержит 333,5 тыс. токенов. С начала 2020 года его состояние выросло более чем в 20 раз.

Компания Ethereum — вторая крупнейшая криптовалюта в мире с рыночной капитализацией в $ 389 млрд, она уступает только биткоину, капитализация которого составляет $ 1,05 триллиона. Эфир дорожает на фоне растущей популярности приложений децентрализованных финансов (DeFi), призванных заменить традиционные финансовые институты — банки и страховые компании, подчеркивает американский Forbes.

Напомним, украинские чиновники в декларациях 2020 года задекларировали 46351 биткоин. Биткоины в своих доходах за прошлый год задекларировали 652 чиновники от представителей местной власти к работникам министерств и полиции. Такие данные опубликованы сервисом OpenDataBot, специализирующаяся на анализе открытых реестров. Больше всего криптовалюты оказалось у депутатов городских советов (11%), сотрудников полиции (9%), военных (6%), районных депутатов (6%), прокуроров (4%) и чуть больше 3% от общего количества биткоинов, согласно декларациям, у депутатов Верховной Рады. Больше всего биткоинов задекларировал экс-депутат Днепровского городского совета (партия "Самопомощь") и местный бизнесмен Вячеслав Мишалов — 18 тыс. биткоинов, что согласно нынешнему курсу криптовалюты к доллару эквивалентно более 1 млрд долл. Читайте более подробно в  нашем материале. 


 


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Источник: https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/428523-vyhodec-iz-rossii-vitalik-buterin-stal-samym-molodym-kriptomilliarderom
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