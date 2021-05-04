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Ольга Чародий
Самым молодым криптовалютным миллиардером мира стал россиянин
Виталий Бутерин, пишет Forbes. Создателю Ethereum 27 лет, его состояние
достигло более 1 млрд долларов после того, как цена токена впервые превысила 3
тысяч долларов.
Виталий Бутерин (фото из открытых источников)
Криптовалютный кошелек россиянина содержит 333,5 тыс.
токенов. С начала 2020 года его состояние выросло более чем в 20 раз.
Компания Ethereum — вторая крупнейшая криптовалюта в мире с
рыночной капитализацией в $ 389 млрд, она уступает только биткоину,
капитализация которого составляет $ 1,05 триллиона. Эфир дорожает на фоне
растущей популярности приложений децентрализованных финансов (DeFi), призванных
заменить традиционные финансовые институты — банки и страховые компании, подчеркивает
американский Forbes.
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