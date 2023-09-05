logo

BTC/USD

25718.94

ETH/USD

1634.69

LTC/USD

63.19

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Санкции не мешают: дочь Путина публикуется в западных журналах
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции не мешают: дочь Путина публикуется в западных журналах

Мария Воронцова оказалась не только "талантливой" бизнесвумен, но и "одаренным" ученым.

сегодня, 21:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Дочь хозяина Кремля Мария Воронцова продолжает публиковать свои статьи в американских и швейцарских научных изданиях. Санкции Запада этому сотрудничеству никак не мешают, информируют представители российского оппозиционного проекта " Можем объяснить ".

Санкции не мешают: дочь Путина публикуется в западных журналах

Мария Воронцова (фото из открытых источников)

Дочь Путина является кандидатом медицинских наук и эндокринологом. Представители СМИ обнаружили на сайте МГУ ссылку на ее работы в зарубежных журналах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Так, за 2022 и 2023 год Мария Воронцова опубликовала четыре научных статьи, посвященные проблемам эндокринологии в изданиях Соединенных Штатов и Швейцарии The Endocrine Society и MDPI Publishing. Из них одна работа была опубликована до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Все остальные после начала войны. Все работы дочь Путина написала вместе с другими учёными из Московского государственного университета.

Как анонимно сообщил руководитель одного из научно-популярных журналов представителям проекта "Можем объяснить", внедренные санкции не являются предостережением для того, чтобы печататься в западных изданиях. Известные научные издания оплачивают авторам гонорары за публикацию, но часто сами авторы оплачивают возможность опубликовать свои работы.

"Издательство MDPI Publishing существует всего-то с середины 1990-х, и это журналы с открытым доступом, что признак не очень солидный. Хорошие научные журналы — это большой бизнес, где за каждую статью просят с читателя $20-30. А вот The Endocrine Society – крутая, хорошая организация", – говорит источник и отмечает, что печать работ дочери хозяина Кремля способна испортить репутацию издательства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин придумал свою версию событий по убийствам евреев во время Второй мировой в Украине



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!