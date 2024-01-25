Санкции не работают: РФ продолжает покупать чипы в США и Европе

Согласно засекреченным данным российской таможенной службы, в течение 9 месяцев 2023 года РФ импортировала передовые микропроцессоры от ведущих американских и европейских производителей на сумму свыше $1 млрд. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает портал "Комментарии".

Россия в обход санкций закупает чипы. Фото из открытых источников

По информации издания, более половины импортируемых в Россию полупроводников и интегральных схем приходится на западные компании. А именно – американские Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc и европейские Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

Отмечается, что таможенная документация не позволяет определить, кто экспортировал запрещенную технологическую продукцию в Россию, когда она была произведена и откуда отправлена.

Вместе с тем, в компаниях США и Европы заявили, что полностью соблюдают санкционные ограничения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмене пленными. Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.

"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".