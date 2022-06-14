Санкции создали проблемы "Газпрому": поставки газа по одному из газопроводов резко упадут

Следовательно, россияне смогут поставлять через "Северный поток" только до 100 млн куб.м газа в сутки, при этом запланированный объем составил 167 млн куб. м в день.

Российская газовая компания "Газпром" снизит резкое снабжение через газопровод "Северный поток-1", а все из-за ремонта агрегатов от компании Siemens. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу компании .

"В настоящее время поставки газа через газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб.м в сутки", — сообщили в российской газовой компании.

Как пояснили в "Газпроме", резкое сокращение поставок произошло из-за проблем на компрессорной станции "Портовая". С ремонта, который производила немецкая компания Siemens, не вовремя вернулись газоперекачивающие агрегаты.

Кроме этого, у российской компании есть еще и проблемы, связанные с выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено Предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности). "В настоящее время на компрессорной станции "Портовая" могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата", — заявили в "Газпроме".

Известно, что из-за российской агрессии немецкий конгломерат решил уйти с рынка России и начал процедуру прекращения всей производственной деятельности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как работают антироссийские санкции и на какие шаги должен пойти мир для давления на россию. Экономист Павел Шеремета в эфире рассказал, в чем особенности экономических санкций против россии и когда увидим эффект и при каких условиях. По его словам, принятые ЕС и США пакеты санкций против России все же работают, однако в России большая экономика. Если сравнивать ее с Украиной, то разница в ВВП была в десять раз до войны 2022 года.