Санкции США ни по чем: куда Россия активно поставляет газ

Россия направила первую с января поставку сжиженного природного газа в Китай с экспортного завода, находящегося под санкциями США. Этот шаг стал очередным подтверждением того, что энергетическое взаимодействие между Пекином и Москвой продолжает укрепляться, несмотря на давление Вашингтона.

Россия поставляет газ в Китай в обход санкций США. Фото: из открытых источников

По данным Bloomberg, танкер Valera, загрузивший СПГ на объекте "Портовая" ПАО "Газпром" в Балтийском море осенью, в понедельник прибыл на терминал Бейхай на юге Китая. И сам завод, и судно ранее были внесены в санкционный список администрацией тогдашнего президента США Джо Байдена, чтобы ограничить российский экспорт СПГ.

Однако официальный Пекин не признаёт односторонних санкций и за последние месяцы значительно увеличил закупки российского газа, фактически игнорируя ограничения. Это ещё больше усилило энергетические связи между странами. Китай также не поддержал призыв президента США Дональда Трампа прекратить импорт российской нефти – вопрос, который, по мнению аналитиков, станет одним из ключевых в предстоящих переговорах Вашингтона с Нью-Дели.

На Балтике работают два российских экспортных завода СПГ. Помимо "Портовой", под санкциями находится и предприятие в Высоцке, управляемое ПАО "Новатэк". Ещё один крупный проект — "Арктик СПГ 2" в Сибири — начал отправлять топливо в Бейхай в конце августа.

В октябре спутниковые снимки зафиксировали перегрузку топлива с танкера на "Портовой" на другое судно, зарегистрированное на гонконгскую компанию, базирующуюся недалеко от Малайзии. Позднее это судно, известное как CCH Gas, начало передавать ложные сигналы о местоположении и в последний раз наблюдалось у побережья Китая. Его нынешнее местонахождение остаётся неизвестным.

