Санкції США ні до чого: куди Росія активно постачає газ

Росія направила перше з січня постачання зрідженого природного газу до Китаю з експортного заводу, який перебуває під санкціями США. Цей крок став черговим підтвердженням того, що енергетична взаємодія між Пекіном та Москвою продовжує зміцнюватися, незважаючи на тиск Вашингтона.

Росія постачає газ до Китаю в обхід санкцій США. Фото: із відкритих джерел

За даними Bloomberg, танкер Valera, який завантажив СПГ на об'єкті "Портова" ПАТ "Газпром" у Балтійському морі восени, у понеділок прибув на термінал Бейхай на півдні Китаю. І сам завод, і судно раніше були внесені до списку санкцій адміністрацією тодішнього президента США Джо Байдена, щоб обмежити російський експорт СПГ.

Проте офіційний Пекін не визнає односторонніх санкцій і за останні місяці значно збільшив закупівлю російського газу, фактично ігноруючи обмеження. Це ще більше посилило енергетичні зв'язки між країнами. Китай також не підтримав заклик президента США Дональда Трампа припинити імпорт російської нафти – питання, яке, на думку аналітиків, стане одним із ключових у майбутніх переговорах Вашингтона з Нью-Делі.

На Балтиці працюють два російські експортні заводи СПГ. Крім "Портової", під санкціями знаходиться і підприємство у Висоцьку, кероване ПАТ "Новатек". Ще один великий проект – "Арктик СПГ 2" у Сибіру – почав відправляти паливо до Бейхаю наприкінці серпня.

У жовтні супутникові знімки зафіксували перевантаження палива з танкера на "Портовий" на інше судно, зареєстроване на гонконзьку компанію, що базується неподалік Малайзії. Пізніше це судно, відоме як CCH Gas, почало передавати хибні сигнали про місцезнаходження і востаннє спостерігалося біля узбережжя Китаю. Його нинішнє місцезнаходження залишається невідомим.

