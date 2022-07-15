Санкционное давление на Россию: есть ли эффект – как его увеличить

Послы ЕС, как ожидается, на будущей неделе утвердят очередной пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Об этом сообщил европейский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter. Эффективны ли уже введенные санкции? Какие удары еще нужно нанести по РФ, чтобы заставить ее прекратить войну?

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Россия нивелирует даже уже имеющиеся санкции

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает, что следует обратить серьезное внимание даже не на то, что еще дополнительно нужно ввести, а – чтобы придерживались уже введенных санкций.



"Потому что ситуация начинает напоминать концерт по заявкам телезрителей. Российская Федерация нивелирует даже уже имеющиеся санкции, так или иначе давя на Запад. Это и ситуация с транзитом в Калининград, и ситуация с турбиной для "Северного потока", которую Канада из-за российских манипуляций намерена передать Германии, а та — РФ. Также появилась информация, что из санкционного списка исключили целый перечень позиций (от удобрений до медицинского оборудования). Это война! Россияне убивает наших граждан! А у нас происходят такие санкционные игры. Так мы дойдем до того, что останутся лишь те санкции, которые не несут никакого негативного эффекта для страны-агрессора", – отмечает эксперт.



К тому же, продолжает он, те санкции, которые уже были введены, не привели к уменьшению доходов РФ. При меньших объемах добычи и продажи, за счет того, что начался рост стоимости сырьевых активов, россияне получают на сегодняшний день больше выручки.



"Так что надо перестать действовать полумерами в стиле — в танкере должно быть не более 49% российской нефти. Да ее там вообще не должно быть! Потому что это кровавая нефть, кровавые деньги. Та же история со SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей). Можно до бесконечности отключать банк за банком. Давно пора попросту отключать всю банковскую систему РФ от SWIFT, сделав там невозможными операции с иностранной валютой. А так россияне просто переводят денежные потоки из одной банковской организации в другую. И продолжают успешно работать, отмахиваясь от подобных "санкций" как от комариных укусов, – подчеркивает Андрей Рязанцев. – Так что SWIFT для страны-агрессора должен быть отрублен полностью. Энергетическое эмбарго быть абсолютным – на уголь, нефть, газ и так далее. Без выкрутасов типа "по чуть-чуть". Без разбавляющих коэффициентов".



По мнению эксперта, если реально будут работать даже имеющиеся санкции – их может оказаться достаточно, чтобы в течение полугода экономика России оказалась в крайне сложном положении.



"Введение ценовых ограничений по всем видам подсанкционных продуктов (если они уж так необходимы мировому рынку) на уровне себестоимости данной продукции – также адекватный вариант решения. То есть, не ухудшать экономику других стран отсутствием продукции (прежде всего – сырьевой), которую производит РФ. Но цена на нее должна быть жестко регламентирована. Чтобы никаких дополнительных средств на развитие от таких продаж страна-агрессор получить не могла", – резюмирует Андрей Рязанцев.

По экономике РФ санкции мощный удар не нанесли

По словам главы Украинского аналитического центра, экономиста Александр Охрименко, действующие санкции не эффективны.



"На это указывают те же данные Росстата. Есть небольшие потери. Но у РФ впервые за последние 20-25 лет наблюдается дефляции, а не инфляция. Да, экспорт России упал. Но импорт еще больше. В итоге видим сумасшедшую ревальвацию рубля, – отмечает эксперт. – Да, какие-то товары исчезли, с моральной точки зрения – это проблема. Но не с экономической. Да, упала добыча нефти и газа. Но не критично. По экономике санкции мощный удар не нанесли. Скорее породили некоторые проблемы".



Александр Охрименко подчеркивает, что никто не спорит – санкции действуют длительно. Это стратегия, она даст долгосрочный эффект.



"Но возникает вопрос — насколько длительно? Одно дело – месяцы, а другое – годы. Некоторые говорят, что санкции дадут эффект через 10 лет. А нам что делать? Воевать еще 10 лет? К тому же, – акцентирует эксперт, – надо исполнять действующие санкции. А там сейчас куча исключений. И они то и дело добавляются – эти самые исключения. Понятно, что санкции бьют и по экономике ЕС. Но так не делается… Где газовые санкции? Реальные – и сразу. В итоге Россию не просто не дожали, а даже делают это бесконечные исключения и поблажки".



Мир должен на повестку дня ставить куда более жесткие удары по России



Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что после очередного теракта, который устроила Россия – в Виннице – мир должен вводить не просто санкции, а полное эмбарго на всё, чем торгует РФ. А саму страну-агрессора следует признать страной-террористом, торговать с которой не может никто.



"Пока же мы видим оттягивание процесса развала империи зла, что способствует продолжению войны. Санкции работают, но очень медленно. Они не решают вопрос по существу – не останавливают агрессора здесь и сейчас. Более того, РФ лишь наращивает интенсивность обстрелов. Прицельно бьет по мирным гражданам. Убивает детей. И на этом фоне 7-й и следующие за ним пакеты санкций выглядят цинично. Запад выбирает – чем будем торговать с РФ, а чем не будем. Этакое изматывание. Тогда как мир должен на повестку дня ставить куда более жесткие удары по России. Именно как по стране-террористу", – подчеркивает Александр Антонюк.



По его словам, санкционная политика должна быть жесточайшей. И цеплять те страны, которые использует РФ для обхода санкций.

"Россия должна быть полностью изолирована. А те, кто с ней сотрудничает, считаться пособником террориста, – считает эксперт. – Чтобы даже для Китая, наживающегося сейчас на РФ, она стала токсичной".

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