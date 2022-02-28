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"Сбербанку" грозит банкротство: каковы будут последствия санкций для агрессора

Банкам России грозит банкротство, национальная валюта показывает все большее "пике"

сегодня, 12:20
Автор:

Козлова Альбіна
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"Сбербанку" грозит банкротство: каковы будут последствия санкций для агрессора

Фото иллюстративное / Pixabay

По последним данным, австрийский регулятор наложил мораторий на платежи, потому что начали забирать депозиты из Sberbank Europe AG в Австрии и его дочерних филиалах в Хорватии и Словении. Клиенты забирают деньги со счетов, а рубль обваливается, курс достиг исторической отметки. По данным Минфина, рубль упал по отношению к доллару и евро 28 февраля: 1 доллар 117 рублей, 1 евро – 132 рубля. Об этом сообщает DW.

Европейские дочерние компании российского "Сбербанка" могут стать банкротами из-за жестких санкций против РФ. Пока ликвидная позиция "Сбербанка" ухудшилась, а вот доступных мер по улучшению ситуации у фининститута нет.

Мораторий наложен на платежи до 2 марта. Единственное исключение – выплаты вкладчикам, которые могут снять не более 100 евро в день для самых необходимых нужд. Также депозиты в размере до 100 000 евро защищены законодательством Австрии и системой страхования взносов.

На Путина и Лаврова наложили санкции США, Евросоюз, Австралия, Канада, Великобритания. Евросоюз согласовал три пакета жестких санкций против России, в том числе отключения российских банков от SWIFT, Центробанк не сможет использовать свои международные резервы, страны Запада объявили борьбу с так называемыми "золотыми паспортами" россиян.

Война в Украине, которую развязала Россия, не оставила безразличных в странах мира. Поэтому они не только налагают санкции, но и посылают военную помощь.

Как сообщал портал "Комментарии", враг потерял уже более 5000 военных на войне в Украине, которую агрессор коварно развязал, введя войска через территорию Беларуси. Оккупанты обстреливают инфраструктуру, детские сады, музеи, жилые дома.


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Источник: https://www.dw.com/uk/yetsb-yevropeiskym-dochkam-oshchadbanku-zahrozhuie-bankrutstvo/a-60940401?maca=uk-Twitter-sharing
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