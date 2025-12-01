Сбежавшая из Москвы в Киев активистка из РФ, которая сможет свергнуть режим Путина

Единственной силой, способной разрушить режим Владимира Путина, являются Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью "Главкому" заявила российская фотографка и общественный деятель Виктория Ивлева.

Режим Путина в РФ (фото из открытых источников)

Виктория Ивлева покинула Москву через несколько дней после старта полномасштабной агрессии России против Украины и уже 7 марта 2022 переехала в полублокированный Киев. По ее словам, в современной России полностью отсутствуют внутренние механизмы, которые могли бы привести к демократическим преобразованиям: путинский режим сам по себе не исчезнет, а удивительных обстоятельств, которые могли бы этому способствовать, пока нет.

Активистка отмечает, что исторически трансформации в России всегда начинались с верхушки: менялась власть — и уже после этого формировалось другое общественное мышление. Так случилось за Горбачева во время перестройки, когда экономические трудности и структурные сдвиги открыли путь к демократическим реформам.

"Пришел Путин – и страна постепенно изменилась, сползла во мрак. Сейчас путинская пропаганда – это совершенно созданное зло. В то же время Путин попал в матрицу русского народа; они обрели друг друга. Он сумел подвергнуть растлению гигантскую 140-миллионную страну, и война с Украиной стала следствием этого преступления", – подчеркнула Ивлева.

Она также подчеркнула, что падение диктатуры может привести к появлению еще более опасного правителя, поскольку, по ее мнению, современная Россия остается злой страной.

"Единственное чудесное обстоятельство – это ВСУ. Вот так "вдруг" режим не рухнет. А если упадет, вполне может оказаться, что придет кто-то хуже Путина. Поскольку Россия – злая страна, то не знаю, что можно представлять... Это не значит, что там нет добрых и храбрых людей", – добавила активистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский экономист и оппозиционный аналитик Владимир Милов в комментарии для издания Главред заявил, что политическая система, выстроенная вокруг Владимира Путина, имеет все признаки постепенного разрушения. По его мнению, именно усиление внешнего и внутреннего давления может ускорить его крах. Он отмечает: если режим уже шатается — нужно только усиливать давление, чтобы у Кремля не осталось шансов стабилизировать ситуацию.

Экономист предупреждает, что устанавливать конкретные временные рамки — ложная стратегия. Протесты или обвал системы могут произойти быстро или затянуться, но это не отменяет процесс.

