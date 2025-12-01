Активістка з РФ, яка втекла з Москви до Києва, що зможе повалити режим Путіна

Єдиною силою, яка здатна зруйнувати режим Володимира Путіна, є Збройні сили України. Про це в інтерв’ю "Главкому" заявила російська фотографка та громадська діячка Вікторія Івлєва.

Вікторія Івлєва залишила Москву через кілька днів після старту повномасштабної агресії Росії проти України й уже 7 березня 2022 року переїхала до напівблокованого Києва. За її словами, у сучасній Росії повністю відсутні внутрішні механізми, які могли б привести до демократичних перетворень: путінський режим сам по собі не зникне, а "дивовижних обставин", що могли б цьому сприяти, поки що немає.

Активістка зазначає, що історично трансформації в Росії завжди починалися з верхівки: змінювалася влада — і вже після цього формувалося інше суспільне мислення. Так трапилося за Горбачова під час "перестройки", коли економічні труднощі та структурні зрушення відкрили шлях до демократичних реформ.

"Прийшов Путін – і країна поволі змінилася, сповзла в морок. Зараз путінська пропаганда – це ідеально створене зло. Водночас Путін потрапив у матрицю російського народу; вони знайшли одне одного. Він зумів піддати розтлінню велетенську 140-мільйонну країну, і війна з Україною стала наслідком цього злочину", – наголосила Івлєва.

Вона також підкреслила, що падіння диктатури може призвести до появи ще більш небезпечного правителя, оскільки, на її думку, сучасна Росія лишається "злою країною".

"Єдина чудесна обставина – це ЗСУ. Ось так "раптом" режим не впаде. А якщо впаде, цілком може виявитися, що прийде хтось гірший за Путіна. Оскільки Росія – зла країна, то не знаю, що можна уявляти... Це не значить, що там немає добрих і хоробрих людей", – додала активістка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський економіст і опозиційний аналітик Володимир Мілов у коментарі для видання Главред заявив, що політична система, вибудувана навколо Володимира Путіна, має всі ознаки поступового руйнування. На його думку, саме посилення зовнішнього та внутрішнього тиску може прискорити її крах. Він наголошує: якщо режим уже хитається — потрібно лише посилювати тиск, щоб у Кремля не залишилося шансів стабілізувати ситуацію.

Економіст попереджає, що встановлювати конкретні часові межі — хибна стратегія. Протести чи обвал системи можуть відбутися швидко або затягнутися, але це не скасовує самого процесу.

