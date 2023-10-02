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Сбежавший из России актер рассказал, как промывают мозг в РФ

Артур Смольянинов говорит, что все в России строится на пропаганде "священной войны"

сегодня, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Артист из РФ Артур Смольянинов, после начала полномасштабной войны уехал из страны, высказал свое мнение об этой войне и жестко розкритиковал Путина. Об этом актер сказал на YouTube-канале "И Грянул Грэм".

Сбежавший из России актер рассказал, как промывают мозг в РФ

Артур Смольянинов (фото из открытых источников)


Как он утверждает, для жителей РФ мобилизация – это последняя капля. Поэтому россияне покидают Россию.

"Это уже работает на подсознательном уровне, я даже себя ловлю на том, что я включил после 24 февраля телевизор и понял, что может быть и другая точка зрения", — отметил артист.

Далее он рассказал, что в РФ все еще находит поклонников идея победы и романтизация войны. Например, актер вспомнил кинофильм "Девятая рота", где это показали. Еще гость канала критиковал хозяина Кремля, сказав, что у него все есть, но выбрал дорогу "священной войны".

"Что вы можете повторить? А Мерседес вы не хотите повторить, парад на Красной площади, вы и так его повторяете", — говорит российский актер.

До этого Артур Смольянинов выступал против нападения РФ на Украину и уехал затем в Латвию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России певец сжег свой паспорт и попросился в Украину. Исполнитель из РФ Эдуард Шарлотт прямо на камеру поджег свой российский паспорт. Он с помощью зажигалки уничтожил документ гражданина страны-агрессоры. Как говорит певец, он осудил полномасштабное военное вторжение в Украину. Еще добавляет, что несколько последних лет активно противодействует преступным кремлевским властям. При этом Эдуард Шарлотт говорит, что имеет желание приехать в Украину, чтобы поддержать ее жителей своими концертами, еще оказать другую помощь, которая им нужна.



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