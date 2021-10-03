Сделка по поставкам российских ЗРК С-400 в Индию и Турцию: при чем здесь США

Сделка по поставке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию станет серьезным испытанием для тихоокеанской стратегии администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал аналитик издания Politico Пол Маклири.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Что можно сказать об этой стратегии в целом и сделках по С-400, в частности (среди союзников США их провела еще и Турция)? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился доктор политических наук Валентин Якушик. По словам эксперта, контракты на приобретение Индией, как и Турцией, российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 являются одной из форм проявления глубоко продуманной политики диверсификации (сохранения или формирования множественности) источников получения новейших вооружений и военных технологий.





Валентин Якушик уверяет, что цели такой геополитической линии многогранны и многоуровневы, в частности:





1) не допустить чрезмерной зависимости от одного из мировых центров и связанных с этим рисков оказаться в критической ситуации вследствие возможных конфликтов и недоразумений с таким центром или же кризисных явлений в нём самом;





2) показать всему миру, если не "свой норов", то высокий уровень самоуважения и эффективности стратегии развития суверенной демократии;





3) обеспечить внутриполитическую поддержку лидерам страны со стороны патриотического электората.





"Казалось бы, в этом нет особой конфликтной ситуации. Но так было бы лишь в случае существования реально "многополярного мира". Мы же имеем дело только с начальным этапом процесса формирования такого типа международной системы, – поясняет эксперт. – С этим связана и явно выраженная нервозная реакция геополитического гегемона на активное проявление неконтролируемых им (гегемоном) внешнеполитических и внешнеэкономических действий держав, претендующих на статус суверенных демократий. Гегемон, хотя и слабеет, часто отступает, несколько умеряет свои амбиции, но всё ещё претендует на право если не полностью определять, то регулировать выбор источников военных технологий и особо деликатных и важных видов вооружений, используемых своими младшими партнёрами и подопечными государствами".





Валентин Якушик акцентирует, что как современная Индия, так и Турция, гордятся статусом реального суверенного стратегического партнёра США, хотя при этом объективно существующее (но особо не акцентируемое) определение "младший" (партнёр) Индию и Турцию не устраивает.





По словам эксперта, наличие и использование в США Закона "О противодействии противникам Америки" и подобных ему законодательных и подзаконных актов, в частности, налагающих санкции на страны, закупающие вооружения "не у тех", у "неправильных" производителей и т.п., является проявлением функций "гегемона":

а) официально типологизировать и ранжировать субъектов международных отношений,

б) односторонне или вместе с ближайшими партнёрами формировать нормативную базу для нового миропорядка – "мира, основанного на правилах" (“rules based world order”).





"При этом, – поясняет Валентин Якушик, – декларирование проявления готовности к применению санкций против нарушителей воли (или просто капризов) гегемона в данном конкретном случае, скорее всего, означает готовность нынешнего руководства США обеспечить постепенный, поэтапный переход к реально многополярному миру. И в рамках такого относительно плавного перехода – дать возможность внутренним геополитическим радикалам "выпустить пар" в форме их словесной активности и нормотворческого и нормоприменительного ажиотажа".





Напомним, представители СБУ раскрыли противозаконную схему, в рамках которой в Украину Украины ввезли три зенитно-ракетных комплексы советского производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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