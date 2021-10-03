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Сделка по поставкам российских ЗРК С-400 в Индию и Турцию: при чем здесь США

Валентин Якушик акцентирует, что как современная Индия, так и Турция, гордятся статусом реального суверенного стратегического партнёра США

сегодня, 10:22
Автор:

Ольга Чародий

Сделка по поставке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию станет серьезным испытанием для тихоокеанской стратегии администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал аналитик издания Politico Пол Маклири.

Сделка по поставкам российских ЗРК С-400 в Индию и Турцию: при чем здесь США

Джо Байден (фото из открытых источников)

Что можно сказать об этой стратегии в целом и сделках по С-400, в частности (среди союзников США их провела еще и Турция)? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился доктор политических наук Валентин Якушик. По словам эксперта, контракты на приобретение Индией, как и Турцией, российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 являются одной из форм проявления глубоко продуманной политики диверсификации (сохранения или формирования множественности) источников получения новейших вооружений и военных технологий.


Валентин Якушик уверяет, что цели такой геополитической линии многогранны и многоуровневы, в частности:


1) не допустить чрезмерной зависимости от одного из мировых центров и связанных с этим рисков оказаться в критической ситуации вследствие возможных конфликтов и недоразумений с таким центром или же кризисных явлений в нём самом;


2) показать всему миру, если не "свой норов", то высокий уровень самоуважения и эффективности стратегии развития суверенной демократии;


3) обеспечить внутриполитическую поддержку лидерам страны со стороны патриотического электората.


"Казалось бы, в этом нет особой конфликтной ситуации. Но так было бы лишь в случае существования реально "многополярного мира". Мы же имеем дело только с начальным этапом процесса формирования такого типа международной системы, – поясняет эксперт. – С этим связана и явно выраженная нервозная реакция геополитического гегемона на активное проявление неконтролируемых им (гегемоном) внешнеполитических и внешнеэкономических действий держав, претендующих на статус суверенных демократий. Гегемон, хотя и слабеет, часто отступает, несколько умеряет свои амбиции, но всё ещё претендует на право если не полностью определять, то регулировать выбор источников военных технологий и особо деликатных и важных видов вооружений, используемых своими младшими партнёрами и подопечными государствами".


Валентин Якушик акцентирует, что как современная Индия, так и Турция, гордятся статусом реального суверенного стратегического партнёра США, хотя при этом объективно существующее (но особо не акцентируемое) определение "младший" (партнёр) Индию и Турцию не устраивает.


По словам эксперта, наличие и использование в США Закона "О противодействии противникам Америки" и подобных ему законодательных и подзаконных актов, в частности, налагающих санкции на страны, закупающие вооружения "не у тех", у "неправильных" производителей и т.п., является проявлением функций "гегемона":

а) официально типологизировать и ранжировать субъектов международных отношений,

б) односторонне или вместе с ближайшими партнёрами формировать нормативную базу для нового миропорядка – "мира, основанного на правилах" (“rules based world order”).


"При этом, – поясняет Валентин Якушик, – декларирование проявления готовности к применению санкций против нарушителей воли (или просто капризов) гегемона в данном конкретном случае, скорее всего, означает готовность нынешнего руководства США обеспечить постепенный, поэтапный переход к реально многополярному миру. И в рамках такого относительно плавного перехода – дать возможность внутренним геополитическим радикалам "выпустить пар" в форме их словесной активности и нормотворческого и нормоприменительного ажиотажа".


Напомним, представители СБУ раскрыли противозаконную схему, в рамках которой в Украину Украины ввезли три зенитно-ракетных комплексы советского производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


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Источник: Comments.ua
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