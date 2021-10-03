Сделка по поставкам российских ЗРК С-400 в Индию и Турцию: при чем здесь США

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Ольга Чародий
Сделка по поставке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию станет серьезным испытанием для тихоокеанской стратегии администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал аналитик издания Politico Пол Маклири.
Джо Байден (фото из открытых источников)
Что можно сказать об этой стратегии в целом и сделках по С-400, в частности (среди союзников США их провела еще и Турция)? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился доктор политических наук Валентин Якушик. По словам эксперта, контракты на приобретение Индией, как и Турцией, российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 являются одной из форм проявления глубоко продуманной политики диверсификации (сохранения или формирования множественности) источников получения новейших вооружений и военных технологий.
Валентин Якушик уверяет, что цели такой геополитической линии многогранны и многоуровневы, в частности:
1) не допустить чрезмерной зависимости от одного из мировых центров и связанных с этим рисков оказаться в критической ситуации вследствие возможных конфликтов и недоразумений с таким центром или же кризисных явлений в нём самом;
2) показать всему миру, если не "свой норов", то высокий уровень самоуважения и эффективности стратегии развития суверенной демократии;
3) обеспечить внутриполитическую поддержку лидерам страны со стороны патриотического электората.
Валентин Якушик акцентирует, что как современная Индия, так и Турция, гордятся статусом реального суверенного стратегического партнёра США, хотя при этом объективно существующее (но особо не акцентируемое) определение "младший" (партнёр) Индию и Турцию не устраивает.
По словам эксперта, наличие и использование в США Закона "О противодействии противникам Америки" и подобных ему законодательных и подзаконных актов, в частности, налагающих санкции на страны, закупающие вооружения "не у тех", у "неправильных" производителей и т.п., является проявлением функций "гегемона":
а) официально типологизировать и ранжировать субъектов международных отношений,
б) односторонне или вместе с ближайшими партнёрами формировать нормативную базу для нового миропорядка – "мира, основанного на правилах" (“rules based world order”).
Напомним, представители СБУ раскрыли противозаконную схему, в рамках которой в Украину Украины ввезли три зенитно-ракетных комплексы советского производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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