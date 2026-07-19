"Сегодня точно не финал": в Минобороны РФ цинично пригрозили новыми ударами по Киеву

После массированной атаки на Киев и другие регионы Украины 19 июля Министерство обороны России опубликовало циничное заявление, в котором пригрозило продолжением ракетных ударов. В российском ведомстве также перечислили объекты, якобы атаковавшие в Украине.

Реакция Минобороны РФ на удар по Киеву. Фото из открытых источников

Минобороны РФ прокомментировало атаку на Киев и другие украинские города. На официальном Telegram-канале ведомства появилось фото запущенной ракеты с надписью: "Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем", а также хештег #ЭтоВамНеФутбол. Таким образом, российское военное руководство дало понять, что не намерено прекращать обстрелы украинской территории.





Реакция Минобороны РФ на обстрел Киева

В своем сообщении Минобороны РФ также озвучило свою версию целей ночной атаки. В Москве утверждают, что высокоточными ракетами и ударными беспилотниками атаковали предприятия оборонной промышленности в Киеве и Киевской области, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области.

Среди якобы уязвленных объектов российская сторона назвала предприятия "Радионикс", "Спецоборонмаш", завод "Меридиан" имени Сергея Королева, компанию "Оаклайн", а также Киевский инновационный терминал "Новой почты". Кроме того, в заявлении упоминается логистический комплекс "Антел Пропертис" в Тарасовке и резервуары с топливом в порту "Южный".

В то же время, все эти утверждения являются исключительно заявлениями Министерства обороны РФ. Украинская сторона официально их не подтверждала.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 19 июля Россия применила 41 ракету разных типов, среди которых 10 гиперзвуковых "Цирконов", 25 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, три ракеты "Оникс" и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Кроме того, оккупанты выпустили 125 ударных беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская ракета уничтожила гигантский логистический хаб AMTEL под Киевом.

Также "Комментарии" писали, что при атаке на Киев пострадали пять районов города.