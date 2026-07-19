logo_ukra

BTC/USD

64473

ETH/USD

1865.05

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія "Сьогодні точно не фінал": у Міноборони РФ цинічно пригрозили новими ударами по Києву
commentss НОВИНИ Всі новини

"Сьогодні точно не фінал": у Міноборони РФ цинічно пригрозили новими ударами по Києву

Після нічного удару по Києву Міноборони Росії заявило, що атака "точно не фінал", і пригрозило новими обстрілами.

19 липня 2026, 13:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Після масованої атаки на Київ та інші регіони України 19 липня Міністерство оборони Росії опублікувало цинічну заяву, в якій пригрозило продовженням ракетних ударів. У російському відомстві також перерахували об’єкти, які нібито атакували в Україні.

"Сьогодні точно не фінал": у Міноборони РФ цинічно пригрозили новими ударами по Києву

Реакція Міноборони РФ на удар по Києву. Фото з відкритих джерел

Міноборони РФ прокоментувало атаку на Київ та інші українські міста. На офіційному Telegram-каналі відомства з'явилося фото запущеної ракети з написом: "Сьогодні точно не фінал. Заряджені та продовжуємо", а також хештег #ЦеВамНеФутбол. Таким чином російське військове керівництво дало зрозуміти, що не має наміру припиняти обстріли української території.

”Сьогодні точно не фінал”: у Міноборони РФ цинічно пригрозили новими ударами по Києву - фото 2

Реакція Міноборони РФ на обстріл Києва

У своєму повідомленні Міноборони РФ також озвучило власну версію цілей нічної атаки. У Москві стверджують, що високоточними ракетами та ударними безпілотниками були атаковані підприємства оборонної промисловості у Києві та Київській області, а також об'єкти портової інфраструктури в Одеській області.

Серед нібито уражених об'єктів російська сторона назвала підприємства "Радіонікс", "Спецоборонмаш", завод "Меридіан" імені Сергія Корольова, компанію "Оаклайн", а також Київський інноваційний термінал "Нової пошти". Крім того, у заяві згадується логістичний комплекс "Антел Пропертіс" у Тарасівці та резервуари з паливом у порту "Південний".

Водночас усі ці твердження є виключно заявами Міністерства оборони РФ. Українська сторона офіційно їх не підтверджувала.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 липня Росія застосувала 41 ракету різних типів, серед яких 10 гіперзвукових "Цирконів", 25 балістичних ракет "Іскандер-М" і С-400, три ракети "Онікс" та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Крім того, окупанти випустили 125 ударних безпілотників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російська ракета знищила гіганстський логістичний хаб AMTEL під Києвом.

Також "Коментарі" писали, що під час атаки на Київ постраждали п'ять районів міста.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини