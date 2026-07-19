"Сьогодні точно не фінал": у Міноборони РФ цинічно пригрозили новими ударами по Києву

Після масованої атаки на Київ та інші регіони України 19 липня Міністерство оборони Росії опублікувало цинічну заяву, в якій пригрозило продовженням ракетних ударів. У російському відомстві також перерахували об’єкти, які нібито атакували в Україні.

Реакція Міноборони РФ на удар по Києву. Фото з відкритих джерел

Міноборони РФ прокоментувало атаку на Київ та інші українські міста. На офіційному Telegram-каналі відомства з'явилося фото запущеної ракети з написом: "Сьогодні точно не фінал. Заряджені та продовжуємо", а також хештег #ЦеВамНеФутбол. Таким чином російське військове керівництво дало зрозуміти, що не має наміру припиняти обстріли української території.





Реакція Міноборони РФ на обстріл Києва

У своєму повідомленні Міноборони РФ також озвучило власну версію цілей нічної атаки. У Москві стверджують, що високоточними ракетами та ударними безпілотниками були атаковані підприємства оборонної промисловості у Києві та Київській області, а також об'єкти портової інфраструктури в Одеській області.

Серед нібито уражених об'єктів російська сторона назвала підприємства "Радіонікс", "Спецоборонмаш", завод "Меридіан" імені Сергія Корольова, компанію "Оаклайн", а також Київський інноваційний термінал "Нової пошти". Крім того, у заяві згадується логістичний комплекс "Антел Пропертіс" у Тарасівці та резервуари з паливом у порту "Південний".

Водночас усі ці твердження є виключно заявами Міністерства оборони РФ. Українська сторона офіційно їх не підтверджувала.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 липня Росія застосувала 41 ракету різних типів, серед яких 10 гіперзвукових "Цирконів", 25 балістичних ракет "Іскандер-М" і С-400, три ракети "Онікс" та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Крім того, окупанти випустили 125 ударних безпілотників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російська ракета знищила гіганстський логістичний хаб AMTEL під Києвом.

Також "Коментарі" писали, що під час атаки на Київ постраждали п'ять районів міста.