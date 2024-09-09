Бессменный ведущий российской программы "КВН" Александр Масляков, известный своей про-путинской позицией, умер в возрасте 82 лет. Информацию о его смерти обнародовали в официальном Telegram-канале КВН.

Александр Масляков (фото из открытых источников)

Масляков ушел из жизни в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост только в апреле этого года. Как сообщалось ранее, он страдал тяжелой болезнью — неоперабельной опухолью в легких, которая была обнаружена в 2022 году после перенесенного наковсе.

Александр Масляков старший на протяжении многих лет публично поддерживал президента России Владимира Путина и являлся его доверенным лицом на выборах. В 2023 году его сын также приехал на оккупированную Донбасс и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО", включая разрушенный Мариуполь.

Таким образом, оба Маслякова поддерживали агрессивную политику российского диктатора, включая оккупацию Донбасса и Крыма, а также полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 17-летняя внучка российского клоуна превращается в пластиковый манекен. Таиса Маслякова – ода внучка ведущего КВН и убежденного путиниста Александра Маслякова. В августе ей исполнится всего 18 лет.

Таисия привыкла быть в центре внимания, потому что уже с трех лет ее водили по разным шоу: сначала как солистку детского коллектива Непоседы, позже, как ведущую детского КВН. Но теперь сценическая карьера Масляковой-младшей сейчас притихла. Все равно она все же остается как горячая тема для обсуждений в Сети.

Российские СМИ и подписчики в социальной сети подвергли критике внешность россиянки. Тая выглядит гораздо старше своего юного возраста, однако здесь не виноваты особенности генетики.

