В то время как российская верхушка пытается убедить граждан в враждебности европейских ценностей, семьи чиновников продолжают выбирать страны НАТО для элитного отдыха. Недавно очередное проявление двойных стандартов продемонстрировала семья Владимира Мединского – помощника президента РФ и одного из главных идеологов современной российской пропаганды.

По данным расследователей "Информатора", на прошлой неделе близкие "историка" прибыли во французский Лион. Конечной точкой маршрута стал престижный курорт в Альпах – комплекс "Club Med Grand Massif Samoens Morillon". Среди тех, кто решил покорять Францию, оказались жена Мария, сын Андрей, сестра Татьяна с мужем и племянник Мединского.

Этот вояж смотрится особенно цинично на фоне агрессивной риторики Кремля. Пока Дмитрий Медведев публично называет европейцев "уродами" и "псарней", а Владимир Путин обвиняет Эммануэля Макрона в антироссийской политике, семья их соратника спокойно пользуется благами вражеского блока.

" Поездка семьи Мединского выглядит уже не частной деталью, а демонстрацией разрыва между публичной риторикой и реальным образом жизни российской элиты", — отмечают авторы материала.

В ситуации, когда рядовым россиянам годами навязывают образ "осажденной крепости", окруженной врагами, элита продолжает жить в совсем другой параллели. Там нет места рассказам о печенегов или противостоянии с Западом.

"Пока Владимир Мединский публично апеллирует к историческим образам... его семья тихо живет в другой логике – где звучит bonjour, подают бургундское вино и режут камамбер", — резюмируется в сообщении.

Этот случай еще раз доказывает, что для российского руководства Европа остается "враждебной" только в телевизионных эфирах, в то время как в реальной жизни она остается главным местом для личного комфорта и развлечений.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что посланец Путина на переговорах с Украиной Мединский назвал "недоделанным гауляйтером" мэра Львова Андрея Садового, который предложил обменять эксгумированные останки советских воинов, похороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы" на пленных украинских военных.