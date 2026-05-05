Родину переговірника Мединського помітили в Європі: як вони там опинилися
Родину переговірника Мединського помітили в Європі: як вони там опинилися

Бургундське замість печенігів: як родичі помічника Путіна ігнорують антизахідну риторику на французьких курортах

5 травня 2026, 14:02
Недилько Ксения

У той час як російська верхівка намагається переконати громадян у ворожості європейських цінностей, родини високопосадовців продовжують обирати країни НАТО для елітного відпочинку. Нещодавно черговий прояв подвійних стандартів продемонструвала родина Володимира Мединського — помічника президента РФ та одного з головних ідеологів сучасної російської пропаганди.

Володимир Мединський

За даними розслідувачів "Інформатора", минулого тижня близькі "історика" прибули до французького Ліона. Кінцевою точкою маршруту став престижний курорт в Альпах — комплекс "Club Med Grand Massif Samoens Morillon". Серед тих, хто вирішив "підкорювати" Францію, опинилися дружина Марія, син Андрій, сестра Тетяна з чоловіком та племінник Мединського.

Родину переговірника Мединського помітили в Європі: як вони там опинилися - фото 2
Цей вояж виглядає особливо цинічно на тлі агресивної риторики Кремля. Поки Дмитро Медведєв публічно називає європейців "виродками" та "псарнею", а Володимир Путін звинувачує Еммануеля Макрона в антиросійській політиці, родина їхнього соратника спокійно користується благами "ворожого блоку".

"Поїздка родини Мединського виглядає вже не приватною деталлю, а демонстрацією розриву між публічною риторикою та реальним способом життя російської еліти", — зазначають автори матеріалу.

У ситуації, коли пересічним росіянам роками нав'язують образ "обложеної фортеці", оточеної ворогами, еліта продовжує жити в зовсім іншій паралелі. Там немає місця розповідям про печенігів чи протистояння із Заходом.

"Поки Володимир Мединський публічно апелює до історичних образів... його сім'я тихо живе в іншій логіці – де звучить "bonjour", подають бургундське вино та ріжуть камамбер", — резюмується в дописі.

Цей випадок вкотре доводить, що для російського керівництва Європа залишається "ворожою" лише в телевізійних ефірах, тоді як у реальному житті вона залишається головним місцем для особистого комфорту та розваг.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що посланець Путіна на переговорах з Україною Мединський назвав "недоробленим гауляйтером" мера Львова Андрія Садового, який запропонував обміняти ексгумовані останки радянських воїнів, похованих на території меморіального комплексу "Пагорб Слави" у Львові, на полонених українських військових.



