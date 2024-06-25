Сербия больше не братская страна: какой поступок сербов шокировал пропагандистов РФ

Как передает портал "Комментарии", на российском телевидении во время эфира известного пропагандиста Владимира Соловьева один из участников передачи нецензурно обругал Сербию из-за ее военной помощи Украине. Поводом для возмущения стала публикация в "Financial Times" о том, что Сербия наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые в итоге идут на оборону Украины.

Сергей Мардан. Фото: из открытых источников

Так, один из пропагандистов – Сергей Мардан – страшно возмутился этим фактом, и назвал страну "последней конченой шл*хой".

"Вот Сербия после этой новости для вас по-прежнему является, там, братской страной?... Черт бы их всех забрал этих братьев... То, что Сербия повела себя как последняя конченая шл*ха, мне кажется, тут даже спорить не о чем", — заявил Мардан.

В то же время вскоре после этого он обдумал свой поступок и в Телеграмм извинился перед сербами, при этом сделав попытку обвинить во всем "общих врагов".

"Простите меня братья-сербы, за то, что повелся на провокацию наших общих врагов", — написал пропагандист.

Отметим, ранее издание "Financial Times" писало, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро.

Как отмечал президент Сербии Александр Вучич, Сербия не экспортирует оружие ни в Россию, ни в Украину, "но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге — это их работа".

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