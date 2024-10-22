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Серьезный вызов для Украины: КНДР отправила в Россию не только пехотинцев

КНДР отправила в Россию своих пилотов-истребителей, которые могут быть задействованы в войне против Украины

22 октября 2024, 18:32
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Ткачик Олеся

Северная Корея направила в поддержку России в войне против Украины не только сухопутные войска, но и пилотов-истребителей, которые могут управлять российскими боевыми самолетами, сообщает Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Серьезный вызов для Украины: КНДР отправила в Россию не только пехотинцев

Войска КНДР

Согласно информации от представителя правительства Южной Кореи, в прошлом месяце Пхеньян отправил своих пилотов-истребителей во Владивосток, расположенный на Дальнем Востоке России. Это произошло еще до того, как 8 октября были развернуты северокорейские сухопутные войска.

"Это может быть связано с тренировками на российских боевых самолетах, поставляемых в Северную Корею. Но не исключено, что пострадавшая от нехватки пилотов во время российско-украинской войны Россия обратилась за помощью к Северной Корее", — говорится в статьи.

Также сообщается, что размещение северокорейских пилотов в России станет первым случаем дислокации пилотов КНДР за границей после войны во Вьетнаме. Северокорейские пилоты также участвовали в военных действиях в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия и Северная Корея будут отрицать присутствие северокорейских военных в Украине, даже несмотря на очевидные доказательства. Уже около двух десятков северокорейских военных скрылись после того, как покинули свою страну. Пентагон правильно отмечает, что в настоящее время нет официальных подтверждений участия северокорейских войск в Украине. Однако Россия и КНДР будут решительно отрицать это, несмотря на очевидные факты. Кроме того, есть видео, на котором видно, как северокорейским военным выдают русскую форму.





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Источник: https://www.newsweek.com/north-korea-news-pilots-could-fly-russian-warplanes-ukraine-report-1972650
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