Сериал производства "95 квартала" стал самым популярным в России

Седьмой сезон телесериала "Сваты" признан наиболее популярным в 2021 году на территории Российской Федерации. "Сваты" — многолетний сериал украинской студии "Квартал 95". Такие данные изданию “КоммерсантЪ” предоставили во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Сериал "Сваты-7" - фото из открытых источников

Измерение ТВ-аудитории возрастом старше четырех лет в российских городах с населением от 100 тысяч человек проводилось Mediascope.

Известно, что сериал транслировали на телеканале "Россия 1". Его премьера состоялась 27 декабря.

Вторую и третью позицию в списке самых популярных сериалов в РФ занимает "Угрюм-река" и "Склифософский", вышедших на "Первом канале" и "Россия 1" соответственно. В первой десятке наиболее рейтинговых телепроектов находятся сериалы только этих двух вещателей.

Отметим, что "Сваты" — комедийный сериал украинской студии "Квартал 95", основанной президентом Украины Владимиром Зеленским в 2003 году. Первый сезон появился на телеэкранах еще в 2008 году. Главными героями полюбившегося многим сериала являются две семьи — Будько и Ковалевых. При этом семьи — абсолютно разные. Первые — провинциалы из деревни Кучугуры, а вторые — городские интеллигенты.

В 2013 году вышел шестой сезон "Сватов". И только после восьмилетнего перерыва студия представила финальную часть телепроекта.

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