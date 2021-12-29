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Сертификация "Северного потока-2": Россия заявила, что не одобрить проект нельзя

Российские власти уверены, что газопровод в конце концов заработает

сегодня, 11:36
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия верит, что газопровод "Северный поток-2" получит необходимую сертификацию и в конце концов заработает. Такое заявление сделал в среду, 29 декабря, вице-премьер-министр России Александр Новак. Об этом сообщает Reuters.

Сертификация "Северного потока-2": Россия заявила, что не одобрить проект нельзя

Логотип проекта газопровода «Северный поток-2» на трубе Челябинского трубопрокатного завода - Reuters

Строительство нефтепровода, идущего от России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, было завершено в сентябре, но простаивает, пока ожидает одобрения регуляторных органов Берлина и Брюсселя.

Проект становится все более политизированным на фоне роста напряженности между Россией и Западом, опасающимся, что Москва может напасть на Украину, чтобы помешать ей наладить тесные связи с НАТО. Россия возражает, что вынашивает такие планы.

Исполнительный директор украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" в прошлом месяце заявил, что надеется, что газопровод "Северный поток-2" не выйдет в действие, заявив, что он не отвечает европейскому законодательству.

На вопрос, есть ли у России "план Б" на случай, если "Северный поток-2" не будет сертифицирован, Новак ответил: "Мы не рассматриваем такие варианты и верим, что он будет запущен в соответствии с сроками, установленными для сертификации" .

Ожидается, что сертификация будет завершена не раньше конца первого полугодия 2022 года.

Он сказал, что Россия надеется, что никаких новых требований к проекту не будут выдвигаться.

Новак также сказал, что Россия готова увеличить экспорт газа в Европу, где цены на газ резко выросли на фоне роста спроса и отсутствия поставок, но по долгосрочным контрактам договоренности европейские компании избегали в пользу краткосрочных спотовых соглашений.

Как сообщали ранее "Комментарии", представители российских властей утверждают, что новый газопровод "Северный поток-2" будет завершен еще до конца этого года.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-says-failure-certify-nord-stream-2-is-not-an-option-rbc-2021-12-29/
Теги:
comments

Обсуждения

Михаил

сегодня, 12:28

Все можно - это не экономический проект ! Это оружие нападения и принуждения

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