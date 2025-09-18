logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Сеть «разорвало»: российские Маша и Медведь покорили украинцев (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Сеть «разорвало»: российские Маша и Медведь покорили украинцев (ФОТО)

Пугает не только детей, но и взрослых: в России заметили скульптуры Маши и Медведя

18 сентября 2025, 12:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В сети завирусились фото страшных скульптур, установленных в одном из городов России. Как предполагалось, это должны быть Маша и Медведь из народной сказки и русского мультика. Но что-то пошло не так.

Сеть «разорвало»: российские Маша и Медведь покорили украинцев (ФОТО)

Сеть «разорвало»: российские Маша и Медведь покорили украинцев (ФОТО)

Военнослужащий Сил обороны Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" запостил эти фото, чем вызвал шквал комментариев в Фейсбук:

"А какой материал использовали? Как всегда из гов*а?"

"И Ленин всегда молодой на заднем фоне".

"Наверное миша ведет машу на трассу или наоборот))".

"Скульптура называется – путин и медведев!))))"

"На этом фоне Ленин выглядит очень выигрышно"

"Это маша захарова, очень похожа, а медведь это димон медведев, у него с машей общее хобби".

"Просто они не могут быть красивее ильича на заднем плане".

"Даже запах чувствуется)".

"Маша на какого-нибудь моряка похожа но чего-то в лифоне!"

"Главное, что Маша в модном топике, и присутствуют желто-голубые цвета! Маша, неужели ты против войны?"

Сеть «разорвало»: российские Маша и Медведь покорили украинцев (ФОТО) - фото 2
Сеть «разорвало»: российские Маша и Медведь покорили украинцев (ФОТО) - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину почти два десятка российских беспилотников пересекли границу с Польшей и даже нанесли разрушения в жилищном секторе польского населенного пункта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Однако реакция Польши, НАТО и мира на такое дерзкое поведение России просто поражает, особенно украинцев. Портал "Комментарии" собрал самые смешные реакции украинцев на обстоятельства того утра и публикуем популярные мемы на российскую атаку в Польше. Украинцы вспомнили и Арестовича в начале войны, и пса Патрона, и даже командируют известного блогера "Николаевского Ванька", чтобы он помог полякам отслеживать атаки на страну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости