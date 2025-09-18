В сети завирусились фото страшных скульптур, установленных в одном из городов России. Как предполагалось, это должны быть Маша и Медведь из народной сказки и русского мультика. Но что-то пошло не так.

Сеть «разорвало»: российские Маша и Медведь покорили украинцев (ФОТО)

Военнослужащий Сил обороны Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" запостил эти фото, чем вызвал шквал комментариев в Фейсбук:

"А какой материал использовали? Как всегда из гов*а?"

"И Ленин всегда молодой на заднем фоне".

"Наверное миша ведет машу на трассу или наоборот))".

"Скульптура называется – путин и медведев!))))"

"На этом фоне Ленин выглядит очень выигрышно"

"Это маша захарова, очень похожа, а медведь это димон медведев, у него с машей общее хобби".

"Просто они не могут быть красивее ильича на заднем плане".

"Даже запах чувствуется)".

"Маша на какого-нибудь моряка похожа но чего-то в лифоне!"

"Главное, что Маша в модном топике, и присутствуют желто-голубые цвета! Маша, неужели ты против войны?"

