Мережу «розірвало»: російські Маша і Ведмідь підкорили українців (ФОТО)

У мережі завірусилися фото страшних скульптур, які встановлені в одному з міст Росії. Як передбачалося, це мали бути Маша і Ведмідь із народної казки та російського мультика. Але щось пішло не так.

Військовослужбовець Сил оборони України Анатолій Штефан "Штірліц" запостив ці фото, чим викликав шквал коментарів у Фейсбук:

"А який матеріал використовували? Як завжди з гів*а?"

"І Лєнін всєгда маладой на задньому фоні".

"Напевне міша веде машу на трасу або навпаки))".

"Скульптура називається — путін і мєдвєдєв!))))"

"На цьому фоні Ленін виглядає дуже виграшно"

"Це маша захарова, дуже схожа, а ведмідь це дімон мєдведєв, у нього з машею спільне хобі".

"Просто вони не можуть Бути красивішими за ілліча на задньому плані".

"Навіть запах відчувається)".

"Маша на якогось моряка схожа але чогось в ліфоні!"

"Главное, что Маша в модном топике, и присутствуют жовто-блакитні кольори! Маша, невже ти проти війни?"

