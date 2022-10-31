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Шахматист и депутат России Анатолий Карпов попал в реанимацию

У россиянина обнаружили несколько серьезных травм.

сегодня, 15:54
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Автор:

Slava Kot

29 октября Анатолия Карпова обнаружили без сознания вблизи российской Госдумы. Портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ сообщает о двух возможных причинах инцидента с бывшим чемпионом мира по шахматам.

Шахматист и депутат России Анатолий Карпов попал в реанимацию

Шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию. Фото с открытых источников

В больнице 71-летнего россиянина диагностировали травмы головы, перелом бедра и другие незначительные повреждения. Врачи оказывают помощь пострадавшему и ввели Карпова в состояние искусственной комы.

Одна из версий доказывает, что на российского депутата напал неизвестный мужчина вблизи российского органа власти, который и нанес тяжелые повреждения Карпову. Об этом заявляет предприниматель Андрей Ковалев. Также российский бизнесмен надеется, что преступник будет найден.

В то время как по другой версии Анатолий Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего упал и получил соответствующие травмы.

Анатолий Карпов поддерживает режим Путина. Кроме того, россиянин отмечал, что украинцам "Запад промывает мозги". Также депутат РФ рассказывал об экономическом упадке Европы и пользовался многими штампами российской пропаганды.

Ранее портал "Комментарии" писал о родившемся в Украине российском шахматисте Сергее Каракине. Карякин открыто поддерживает Путина и его военные преступления, за что Международная организация шахмат ФИДЕ дисквалифицировала российского игрока. Также Карякин появлялся на публике с символом русской армии – буквой Z.

Также "Комментарии" писали о внезапной смерти одного из депутатов российской Госдумы. Политик от путинской партии "Единая Россия" умер от тяжелой болезни в возрасте 46 лет, хотя раньше не было сообщений о проблемах со здоровьем депутата РФ.



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Источник: https://t.me/bazabazon/14205
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