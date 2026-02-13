Кремль официально отменил строгие карантинные ограничения для лиц, планирующих личные встречи с Владимиром Путиным. Меры безопасности, предпринятые еще в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, действовали в течение шести лет и строго контролировались федеральной службой охраны РФ. Об этом сообщает издание Faridaily.

Шесть лет изоляции: Кремль наконец-то отменил обязательный карантин для встреч с Путиным

Согласно протоколу, действовавшему до недавнего времени, представители российской элиты были вынуждены проходить длительную изоляцию перед аудиенцией.

"Министрам, главам компаний и миллиардерам приходилось находиться в специально отведенных изоляционных учреждениях, если они хотели встретиться с Путиным", — отмечает издание.

Журналисты подчеркивают, что Путин оставался фактически единственным главой государства в мире, который продолжал соблюдать столь жесткие ограничения спустя длительное время после завершения пандемии. Символом этого периода стали встречи за сверхдлинными столами, в частности, известные переговоры с президентом Франции 7 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения в Украину.

По данным четырех источников издания, ознакомленных с протоколом Кремля, только сейчас требование по обязательному карантину перестали выдвигать.

"Четыре источника издания, знакомые с протоколом Кремля, сказали, что только теперь их перестали требовать", — сообщает Faridaily.

Несмотря на отмену карантина, детали новых санитарных требований для доступа к российскому диктатору остаются неизвестными.

