Кремль офіційно скасував суворі карантинні обмеження для осіб, які планують особисті зустрічі з Володимиром Путіним. Заходи безпеки, запроваджені ще у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу, діяли протягом шести років і суворо контролювалися федеральною службою охорони РФ. Про це повідомляє видання Faridaily.

Шість років ізоляції: Кремль нарешті скасував обов’язковий карантин для зустрічей з Путіним

Згідно з протоколом, який діяв донедавна, представники російської еліти були змушені проходити тривалу ізоляцію перед аудієнцією.

"Міністрам, главам компаній і мільярдерам доводилося перебувати в спеціально відведених ізоляційних установах, якщо вони хотіли зустрітися з Путіним", — зазначає видання.

Журналісти підкреслюють, що Путін залишався фактично єдиним главою держави у світі, який продовжував дотримуватися настільки жорстких обмежень через тривалий час після завершення пандемії. Символом цього періоду стали зустрічі за наддовгими столами, зокрема відомі переговори з президентом Франції 7 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними чотирьох джерел видання, ознайомлених із протоколом Кремля, лише зараз вимогу щодо обов'язкового карантину перестали висувати.

Попри скасування карантину, деталі нових санітарних вимог для доступу до російського диктатора залишаються невідомими.

