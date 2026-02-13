logo_ukra

Шість років ізоляції: Кремль нарешті скасував обов'язковий карантин для зустрічей з Путіним
commentss НОВИНИ Всі новини

Шість років ізоляції: Кремль нарешті скасував обов’язковий карантин для зустрічей з Путіним

Faridaily: Російським міністрам та олігархам дозволили бачитися з Путіним без попереднього карантину

13 лютого 2026, 21:56
Кремль офіційно скасував суворі карантинні обмеження для осіб, які планують особисті зустрічі з Володимиром Путіним. Заходи безпеки, запроваджені ще у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу, діяли протягом шести років і суворо контролювалися федеральною службою охорони РФ. Про це повідомляє видання Faridaily.

Згідно з протоколом, який діяв донедавна, представники російської еліти були змушені проходити тривалу ізоляцію перед аудієнцією.

"Міністрам, главам компаній і мільярдерам доводилося перебувати в спеціально відведених ізоляційних установах, якщо вони хотіли зустрітися з Путіним", — зазначає видання.

Журналісти підкреслюють, що Путін залишався фактично єдиним главою держави у світі, який продовжував дотримуватися настільки жорстких обмежень через тривалий час після завершення пандемії. Символом цього періоду стали зустрічі за наддовгими столами, зокрема відомі переговори з президентом Франції 7 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними чотирьох джерел видання, ознайомлених із протоколом Кремля, лише зараз вимогу щодо обов'язкового карантину перестали висувати.

"Чотири джерела видання, знайомі з протоколом Кремля, сказали, що тільки тепер їх перестали вимагати", — повідомляє Faridaily.

Попри скасування карантину, деталі нових санітарних вимог для доступу до російського диктатора залишаються невідомими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Російська Федерація налаштована на укладення домовленостей щодо завершення війни, і закликав президента України Володимира Зеленського до рішучих кроків. Про це повідомляє Clash Report.



